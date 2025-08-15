Activan despliegues nocturnos en Caracas: distintos organismos atienden a personas vulnerables

Suscríbete a nuestros canales

De acuerdo a una información difundida desde la cuenta oficial de la Dirección General de Prevención del Delito del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, realizaron un despliegue nocturno en varias zonas de Caracas, como parte del Plan Nacional Vulnerabilidad Cero.

Este operativo contó con la participación de más de 25 instituciones del Estado venezolano, y tiene como objetivo brindar atención primaria a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Durante la jornada se ofreció atención pediátrica, una escuela para padres y una amplia variedad de servicios proporcionados por personal especializado.

El puesto de operaciones se estableció en Plaza Venezuela, desde donde se coordinó la atención en diversas áreas como la Comuna Miraflores, Las Mercedes, La Candelaria y las avenidas Andrés Bello, Urdaneta, Baralt y Libertador.

