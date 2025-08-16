¡Atención, Caracas! Mega jornada de Mercal: sepa la ubicación y los horarios

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 16 de agosto, Mercados de Alimentos (Mercal) llevará a cabo una mega jornada de atención en Caracas.

A través de sus historias de Instagram, Mercal compartió la información y reveló otros detalles.

¿Mega jornada de Mercal este 16 de agosto?

En tal sentido, se informó que la actividad se realizará en la UD7 de Ruiz Pineda, frente a la redoma El Indio.

Sobre el horario, se informó que atenderán desde las 10:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde.

Además, señaló que habrá diferentes actividades para el disfrute de la familia, entre las que figuran: colchón inflable y parque infantil para los niños.

También se tendrá acceso a una feria de pescado, charcutería, legumbres, cochino, pollo y farmacia.

Del mismo modo, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) ofrecerá diversos trámites, al igual que el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT).

