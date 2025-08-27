El gusano barrenador en Texas: descubre la increíble arma secreta contra esta terrible plaga

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Estados Unidos anunció la construcción de una fábrica de 750 millones de dólares en el sur de Texas.

La planta estará destinada a criar miles de millones de moscas estériles con el objetivo de combatir la amenaza del gusano barrenador del Nuevo Mundo según informa Los Ángeles Times.

La secretaria Brooke Rollins informó que esta instalación, ubicada en la Base Aérea de Moore, cerca de Edinburg, comenzará a producir y liberar moscas macho estériles en un plazo de un año.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) destinará 100 millones de dólares en tecnología, como trampas y cebos, para la fábrica. También reforzará la vigilancia fronteriza mediante patrullajes con "jinetes de garrapatas" y perros entrenados para detectar el parásito.

Cierre de fronteras

Las autoridades mantendrán la frontera estadounidense cerrada a las importaciones de ganado, caballos y bisontes de México.

Esto hasta que logren controlar la plaga, la cual ha ocasionado cierres en tres ocasiones en los últimos ocho meses.

Las autoridades temen que la llegada del gusano barrenador a Texas pueda causar pérdidas económicas significativas y un aumento en los precios de la carne de res, que ya se encuentran en niveles récord.

Rollins enfatizó que "la seguridad agrícola es seguridad nacional", destacando la preocupación generalizada, especialmente en Texas, donde la industria ganadera enfrenta un riesgo inminente.

Cría de moscas

Este nuevo proyecto representa un regreso a la cría de moscas en Estados Unidos, tras haber erradicado casi por completo el gusano barrenador en la década de 1970 mediante este método.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México también firmó un plan de acción con el USDA para controlar la plaga. Este plan incluye el monitoreo con trampas y la regulación del movimiento de ganado en el país.

La nueva fábrica en Texas tiene el potencial de producir hasta 300 millones de moscas estériles por semana. Esto podría reducir significativamente la población del gusano en la región y asegurar la salud de la industria ganadera estadounidense.

