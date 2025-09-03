Trump cancela el TPS de 2021 para más de 260 mil venezolanos: ¿qué implica esta decisión?

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, derogó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para determinadas partes de la diáspora venezolana.

El Servicio de Inmigración (USCIS) ha afirmado que la decisión se fundamentó en realizar adecuaciones propias a las políticas que la Administración estaba llevando adelante en ese momento.

En un boletín oficial, el USCIS consiste en que el programa de protección temporal "ponía en riesgo los esfuerzos de la Administración Trump de nuestra asegurar frontera sur y procesar eficazmente a los migrantes".

El organismo ha instalado a los venezolanos bajo la cobertura superior del TPS que eligen la autodeportación, y se ofrecen a hacerse cargo de los pasajes de avión hasta su destino, y una ayuda de $1.000 cuando lleguen a su lugar de destino, informó Telemundo Noticias.

Efecto de la revocación y respuesta judicial

La decisión de la Administración Trump, que entró en vigor a partir de los 60 días posteriores a su publicación en el Registro Federal, tuvo lugar aun cuando previamente ya había a un fallo judicial.

Por una parte, una corte federal de apelaciones dictó en contra de los aviones del Gobierno para dar por cerrado el período de protección a cerca de 600.000 venezolanos que contaban con permisos de residencia y trabajo en EE.UU.

Un grupo de inmigrantes de origen venezolano se ha servido de dos programas de TPS , uno que expiró en abril y que ha protegido a 350.000 personas, y otro que dejó de tener vigencia el miércoles y que ha caducado .

Justificación del gobierno estadounidense para el fin del programa

El Congreso de los Estados Unidos estableció el TPS (Estatus de Protección Temporal) en 1990 a través de la Ley de Inmigración, con el fin de conceder estatus legal a aquellas personas que han buscado refugio debido a conflictos por la violencia civil o por desastres naturales.

La secretaría de Seguridad Nacional Kristi Noem ha sustentado la finalización del programa argumentando que las condiciones en Venezuela se habían visto lo suficientemente mejoradas para que la gente obtuviera un retorno sin problemas, y que el permitir que los migrantes pudieran permanecer en Estados Unidos era de interés nacional, dado que estaba pensado como un programa temporal.

Como respuesta, un grupo de inmigrantes venezolanos le hicieron llegar al Gobierno su deseo de forzar la anulación de estas protecciones.

