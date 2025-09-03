¿Qué pasará si hay intervención federal en Nueva Orleans? Descubre el impacto que tendrá esta decisión de Trump

Suscríbete a nuestros canales

El reciente anuncio de Donald Trump de una posible intervención federal en Nueva Orleans para combatir la delincuencia encendió un debate sobre la efectividad de estas acciones.

Mientras el gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry, acoge con agrado la propuesta, los expertos advierten que una solución tan simplista como la planteada por el presidente podría no resolver los problemas de fondo.

La promesa de "solucionar" la criminalidad en la ciudad en solo "dos semanas" ha sido catalogada por algunos críticos como un enfoque reduccionista de un problema complejo.

Según datos del FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program, la tasa de homicidios en Nueva Orleans se ha mantenido alta en los últimos años, lo que llevó a un aumento en la presión sobre las autoridades locales.

Sin embargo, la efectividad de las intervenciones federales es históricamente mixta.

Índices

Un estudio reciente de la Universidad Tulane en Nueva Orleans sobre seguridad urbana señala que las operaciones de corto plazo, a menudo lideradas por agencias como el FBI o la ATF, pueden generar una disminución temporal de la delincuencia.

Sin embargo, estas no abordan las causas estructurales del crimen como la pobreza, la falta de oportunidades económicas o la educación deficiente según retrata el informe.

Contexto político

El contexto político de la propuesta es tan relevante como la situación de seguridad. El rechazo de Chicago, una ciudad con liderazgo demócrata, a una intervención similar, contrasta con la bienvenida de un gobernador republicano en Luisiana.

Este hecho sugiere que la decisión de enviar recursos federales a una ciudad podría tener motivaciones políticas, más allá de la necesidad real de apoyo.

Un reportaje de The Times-Picayune, el periódico local de Nueva Orleans, recopiló testimonios de ciudadanos que expresan tanto la frustración por la delincuencia como el escepticismo sobre las soluciones rápidas y externas.

Queda esperar entonces si la decisión de Trump puede aliviar la situación de la ciudad o, en cambio, ser vista como una decisión política más allá de ser útil para la ciudadanía y no para su imagen gubernamental.

