Amazon cambia las reglas: ¿Qué pierden los suscriptores a partir de octubre?

Suscríbete a nuestros canales

Las quejas de los usuarios no tardaron en aparecer tras conocerse la decisión de Amazon de eliminar el Programa Prime Invitee, que permitía compartir los beneficios de envío gratuito con personas fuera del hogar.

En redes sociales como X y Reddit, los clientes calificaron el movimiento como una forma de “obligar a más personas a pagar por sus propias suscripciones”.

“Amazon está apretando las tuercas para que todos paguen más durante el año, incluso si solo usan el envío ocasionalmente”, escribió un usuario en X.

Otro fue más tajante en Reddit: “Cancelé Prime hace un mes porque no valía la pena, y ahora esto solo confirma que no volveré”.

Fin del Programa Prime Invitee

Según un aviso oficial de la compañía, visto por CNBC, el cambio entrará en vigor el 1 de octubre de 2025.

Amazon notificó que el Programa de Invitados Prime, que permitía compartir la entrega rápida y gratuita de Prime con otros, finalizará el 1 de octubre de 2025.

Sus invitados recibirán una notificación directa sobre este cambio antes del 5 de septiembre de 2025”.

Hasta ahora, el sistema permitía que un miembro de Prime compartiera el beneficio de envío con otra persona, incluso si no residía en la misma dirección. Sin embargo, con la actualización, quienes no vivan con el titular de la cuenta deberán contratar su propia suscripción Prime.

Amazon apuesta por Family

En sustitución, la compañía está impulsando Amazon Family, un modelo que permite compartir el envío gratuito y otros beneficios con otro adulto, cuatro adolescentes y hasta cuatro niños, siempre que se registre la misma dirección residencial principal como referencia.

“Debe ser la dirección que usted considera su hogar y donde pasa la mayor parte de su tiempo”, explicó la empresa en el aviso.

El giro se produce tras un reporte de Reuters, que reveló que las suscripciones a Prime en Estados Unidos no alcanzaron los niveles del año anterior ni las metas internas de la empresa.

Aunque Amazon respondió que las membresías Prime siguen creciendo tanto en el país como a nivel global, los usuarios interpretan el ajuste como una medida para reforzar ingresos en un momento de estancamiento en su mercado más importante.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube