Papa León XIV recibió una moto de regalo: esto hará con ella

Un gesto de generosidad, que protagonizó el papa León XIV, recorrió el mundo recientemente.

Miles de feligreses y usuarios de redes sociales compartieron con emoción la impresionante motocicleta que recibió el pontífice por parte de los Jesus Bikers, quienes llegaron este miércoles hasta San Pedro Square para sorprender al papa.

La moto que se convirtió en símbolo de caridad

Los "Jesus Bikers", un grupo de motociclistas de Alemania, llegaron este miércoles, con sus chaquetas de cuero y Harley-Davidson, a San Pedro Square con una misión especial.

Llevaron una motocicleta para que el papa León XIV la bendijera y autografiara. Según el fundador, Thomas Draxler, la moto será subastada para la organización Missio Austria. Las ganancias se destinarán a construir una escuela en un pueblo de Madagascar, en la diócesis de Ihosy.

El director de Missio Austria, Karl Wallner, explicó que la bendición papal es un gran regalo que les da más fuerza para ayudar a los niños de la isla. En lugar de ir a la escuela, muchos son explotados en minas de mica o talleres, arriesgando sus vidas por el contacto con sustancias tóxicas.

En un gesto único, el papa León XIV recibió la motocicleta BMW de color blanco, la cual ahora lleva su firma. Este vehículo no es solo un regalo, sino que tiene un propósito benéfico: los fondos de su venta financiarán un proyecto de ayuda infantil en Madagascar, uniendo la fe con la acción.

Los Jesus Bikers: fe sobre ruedas

Los "Jesus Bikers" son un movimiento de motociclistas cristianos que combina su pasión por las motos con la fe y la caridad. Su misión, liderada por figuras como Thomas Draxler, es evangelizar y recaudar fondos para causas benéficas.

Aunque a menudo se les ve con el atuendo clásico de los moteros (chaquetas de cuero, barbas), su propósito es usar sus motocicletas para romper barreras, compartir su mensaje y ayudar a los más necesitados.

Su filosofía se basa en "Rezar, rodar, hacer el bien", y no tienen un presidente humano, ya que consideran que su líder es Jesucristo. En esencia, son un grupo que busca unir la cultura de las motos con una profunda vocación de servicio.

Una de las características más importantes de los "Jesus Bikers" es su dedicación a las obras benéficas. Realizan viajes de larga distancia y recaudan fondos para diversas causas.

La historia de la Harley-Davidson Dyna del papa Francisco

En junio de 2013, en el marco del 110º aniversario de la marca Harley-Davidson, el fabricante le regaló al papa Francisco una motocicleta Dyna Super Glide Custom.

Aunque el papa Francisco nunca la condujo, la moto se convirtió en una pieza valiosa por una razón muy particular: el pontífice firmó en el tanque de combustible la inscripción "Francesco".

Poco después de recibir el regalo, el papa decidió donar la motocicleta a la organización de beneficencia Caritas Roma. El objetivo era subastarla para recaudar fondos. La subasta se llevó a cabo en París en febrero de 2014, a cargo de la casa Bonhams.

¿Cuál fue el impacto de la subasta para la caridad?

El resultado superó todas las expectativas: la motocicleta se vendió por 241.500 euros (alrededor de 326.000 dólares en ese momento), una cifra significativamente mayor que su valor de mercado.

Junto con la moto, también se subastó una chaqueta de cuero de Harley-Davidson firmada por el papa, que alcanzó un precio de 57.500 euros. Los fondos recaudados de la subasta se destinaron a un proyecto de Caritas Roma para remodelar un albergue y comedor social para personas sin hogar, pobres y desempleadas en la estación de trenes de Roma.

