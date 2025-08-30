¡Alerta! Esta extensión gratuita de Google Chrome podría robar tus datos y tomar capturas de pantalla

Suscríbete a nuestros canales

El uso de VPN se ha vuelto cada vez más habitual por parte de los internautas que buscan acceder a contenido no disponible o bloqueado en sus regiones, pero también para aquellos que buscan una mayor seguridad y proteger su privacidad.

Es cierto que muchas empresas ofrecen servicios que ofrecen este tipo de ventajas, pero otras pueden ser un auténtico peligro, pues podrían robar datos del usuario y asaltar su privacidad.

De acuerdo con un informe de la compañía Koi Security, una extensión de Chrome es muy popular, ya que ofrece un servicio de VPN gratuito para los usuarios, pero también puede poner en riesgo su seguridad.

FreeVPN.One en Google Chrome

Se trata de FreeVPN.One, la cual puede realizar capturas de pantalla para después subirlas al servidor sin que el usuario se percate, además de obtener la ubicación y más detalles del dispositivo al entrar al navegador, publicó 20 Minutos.

Su mecanismo es realmente rápido y silencioso, pues lo que hace es inyectar scripts en los sitios web y tras solo 1.1 segundos después de que la página se termine de cargar, realiza una captura de pantalla mediante una API de Chrome.

Los expertos aseguran que la VPN actúa de una forma parecida a Recall, la polémica función de Microsoft. Es decir, que registra la actividad del usuario, pero en este caso no lanza ningún aviso sobre lo que hace.

Así podría robar tus datos la aplicación

Sus desarrolladores aseguraron que la función de captura de pantalla solo se activa en páginas sospechosas para detectar diferentes tipos de fraude como el phishing; sin embargo, la investigación demostró que también hace capturas en sitios como Google Fotos o Google Sheets.

Otro de los problemas es que la extensión aparece en la Chrome Web Store con la insignia destacada de Google, lo que daría a entender que es totalmente segura.

Además, no hay claridad en el tratamiento de la información de los datos recopilados y tampoco se sabe si las capturas de pantalla se eliminan.

