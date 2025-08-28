Tecnología

Lanzamiento del iPhone 17 en Estados Unidos: Apple sacrificará la batería por un modelo más elegante

La compañía busca llamar la atención de nuevos posibles clientes

Por Maria Isabel Rangel
Jueves, 28 de agosto de 2025 a las 10:40 am
En los próximos días se hará la presentación del nuevo teléfono Apple, el iPhone 17, junto a otros productos como sus relojes. 

El 9 de septiembre se conocerá todo sobre el modelo más reciente de uno de los celulares inteligentes más vendidos en el mundo.

Tal evento se realizará en el Apple Park, ubicado en Cupertino, California.

¿Qué se espera del nuevo iPhone 17?

De acuerdo a Bloomberg, la nueva propuesta de Apple es darle a los clientes un teléfono super delgado, que sería una representación  de la MacBook Air .

Es decir, un producto con más elegancia pero a costo de puntos negativos como la poca duración de su batería y la baja calidad de la cámara.

Consumer Intelligence Research Partners señala que la compañía busca llamar la atención de nuevos posibles clientes o invitar a actualizar la versión del modelo a un iPhone 17 en un contexto en el cual solo se cambia de celular si es necesario. 

Se espera que el 9 de septiembre también se presenten el Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3, Apple Watch Ultra 3, entre otros. 

Jueves 28 de Agosto - 2025
