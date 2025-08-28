¡La espera llega a su fin! Apple confirma la fecha de lanzamiento del iPhone 17: estas serán sus funciones

Suscríbete a nuestros canales

Apple ha confirmado la fecha de su próximo evento principal para el martes, 9 de septiembre de 2025. Se espera que la presentación, a las 10:00 a.m. hora del Pacífico, se enfoque en la presentación del nuevo iPhone 17, del cual los rumores apuntan a una serie de mejoras significativas.

La compañía ya ha enviado invitaciones a medios de comunicación, confirmando el calendario habitual de la empresa para este tipo de anuncios.

Todos los ojos en el nuevo iPhone

Se anticipa que el iPhone 17 será la estrella del evento, con rumores que señalan mejoras sustanciales en áreas clave:

Rendimiento y Eficiencia: Los analistas esperan un avance en el chip y la arquitectura del dispositivo, prometiendo una mayor potencia y optimización energética.

Capacidades Fotográficas: Se proyectan mejoras importantes en la tecnología de las cámaras, con un énfasis en el procesamiento de imágenes más inteligente.

Integración de IA: Se anticipa una mayor integración de funciones de inteligencia artificial en iOS y aplicaciones nativas, mejorando la experiencia del usuario y la gestión de la batería.

Además de las variantes estándar y Pro, los rumores sugieren la posible introducción de una versión "Air" o ultraligera. Se esperan cambios en los materiales, nuevos acabados y ajustes en las líneas de almacenamiento y precios para la familia de modelos, informó La Opinión.

¿Qué otros anuncios se esperan además del lanzamiento?

Aunque el iPhone 17 será el centro de atención, el evento también podría incluir anuncios para otros productos dentro del ecosistema de Apple. Es probable que se presenten:

Actualizaciones para el Apple Watch, incluyendo nuevos sensores o un rediseño menor.

Nuevas versiones de los AirPods.

Actualizaciones para el iPad o accesorios.

También se prevén mejoras en software y servicios, como nuevas versiones de iOS y funciones de suscripción.

La transmisión del evento estará disponible en vivo a nivel mundial a través del canal oficial de YouTube y el sitio web de Apple. Históricamente, la preventa de los nuevos iPhone comienza pocos días después del evento, con envíos y disponibilidad en tiendas una o dos semanas más tarde.

