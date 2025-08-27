¡Reina a los 100 años! La increíble historia de la mujer coronada en un certamen de belleza en EE.UU

Suscríbete a nuestros canales

En Missouri, una mujer centenaria hace historia al ser coronada como Miss Missouri Cuidados a Largo Plazo 2025.

El certamen, organizado por la Asociación de Atención Médica de Missouri (MHCA por sus siglas en inglés), celebra la vida y el espíritu de los residentes en hogares de cuidado, informó Azteca Noticias.

Este año, el honor recayó en una mujer que impresionó a todos con su vitalidad y carisma.

El reinado de la nueva Miss Missouri 2025

La ganadora representa a su comunidad con gracia y alegría, demostrando que la edad es solo un número. Su victoria no solo le otorga un título, sino que también le da una plataforma para defender a los residentes de centros de cuidado a largo plazo.

Ahora, ella puede trabajar directamente con los legisladores estatales, poniendo en el centro del debate las necesidades de las personas mayores.

Miss Missouri: una tradición comunitaria

El concurso Miss Missouri Cuidados a Largo Plazo es una tradición anual que da visibilidad a los residentes de estos centros.

A diferencia de otros certámenes de belleza, este se enfoca en el talento, la personalidad y el impacto comunitario de las participantes.

Las candidatas compiten en varias categorías, incluyendo entrevistas y presentación de talentos. La ganadora de este año, quien reside en un centro de cuidado en Missouri, mostró su carisma a lo largo de todo el evento.

Su labor como Miss Missouri incluye la promoción de políticas que mejoran la calidad de vida de las personas mayores y la visibilización de los desafíos que enfrentan.

Un ejemplo para Missouri

El concurso resalta la importancia de la atención de calidad y del bienestar emocional de las personas mayores. El evento destaca los talentos de los participantes y celebra su contribución a la sociedad.

La nueva Miss Missouri encabeza una campaña para dar voz a aquellos que viven en centros de cuidado y anima a las personas a mantenerse activas y comprometidas.

