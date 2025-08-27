¿Cómo puede impactar a la humanidad la existencia de los extraterrestres?: "existen miles de millones de planetas"

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los debates más grandes de la humanidad es reconocer o negar la existencia de vida inteligente en otros planetas. Aunque no hay pruebas oficiales, algunas evidencias dejan saber que las posibilidades de que los extraterrestres existan son altas.

Desde un punto de vista científico, no hay confirmación sobre la existencia de vida inteligente extraterrestre. Sin embargo, existen dos argumentos que sugieren su posibilidad.

¿Qué puede probar que hay vida fuera del planeta Tierra?

El ufólogo Héctor Escalante destaca que el primer argumento es matemático, basado plenamente en estimaciones científicas tomadas en observaciones astronómicas del Hubble y estudios de cosmología publicados en revistas científicas, indican que el universo contiene aproximadamente 200.000 millones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas y planetas.

"Solo en nuestra galaxia, se estima que existen miles de millones de planetas potencialmente habitables aún por descubrir. Estas cifras sugieren la posibilidad de que no estemos solos", expresó.

El segundo argumento se basa en evidencias.

Existen numerosos testimonios en todo el mundo, incluyendo muchos en Venezuela, que describen avistamientos de artefactos con comportamiento inteligente, presuntamente no fabricados por humanos, debido a su comportamiento y características.

Estos testimonios incluyen algunos casos de contacto entre personas y estas entidades.

Un ejemplo destacado es el de Enrique Castillo Rincón (fallecido en 2016), un ciudadano colombiano-costarricense que vivió en Venezuela y que relató un contacto con entidades de las Pléyades.

Cabe destacar que los exámenes médicos realizados a Castillo Rincón corroboraron la veracidad de su testimonio.

¿Cómo impactaría en la humanidad si se confirma la presencia de extraterrestres?

Escalante indica que hay ciertos aspectos que hacen que confirmar la existencia de vida inteligente fuera del planeta tierra sea difícil, por todas las complicaciones que esto puede presentar.

Las áreas que más se verían afectados son:

Religión

Algunas religiones que ven la vida extraterrestre como parte del plan divino, como la católica (según declaraciones del Vaticano), no verían contradicción con su fe. Sin embargo, religiones más literalistas, centradas en la humanidad como creación única, entrarían en crisis, de acuerdo a lo expresado por el ufólogo.

Esto requeriría una reinterpretación teológica para justificar la existencia de otras vidas inteligentes, lo que generaría cuestionamientos sobre la relación de estos seres con Dios, si tienen alma, si se rigen por los mismos principios religiosos, etc.

Filosofía

"El descubrimiento de otra raza inteligente nos llevaría a concebir una "comunidad cósmica", planteando interrogantes sobre los derechos de la vida extraterrestre y cómo interactuar con ella sin colonización o enfrentamiento", compartió el experto.

Ciencia y Tecnología

Hector Escalante señala que el impacto sería enorme, comparable a la teoría de la evolución. De tal manera se aprendería de la ciencia y tecnología extraterrestre, mucho más avanzada que la humana, especialmente en áreas como la obtención de energía limpia y la medicina.

Política

La existencia de vida extraterrestre desafiaría las estructuras geopolíticas actuales, como la Organización de Naciones Unidas, que no contempla la integración de otras razas,

Es así como se necesitaría una nueva gobernanza global para abordar las implicaciones de este descubrimiento, incluyendo la posibilidad de negociaciones con entidades extraterrestres y la creación de nuevas organizaciones internacionales.

"Así como hay seres humanos malos y buenos, pueden haber seres afuera de este planeta igual", expresó el experto.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube