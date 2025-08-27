En Imagenes: España celebra una batalla festiva que tiñe de rojo las calles de Buñol

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles, más de 22.000 personas se enfrentaron en una guerra de tomates en Buñol, una de las fiestas más icónicas de España.

Según reportó EFE, esta edición de la Tomatina sirvió como terapia colectiva tras las inundaciones que afectaron la provincia de Valencia en octubre pasado.

Lanzaron 120 toneladas de tomates

La batalla comenzó al mediodía, marcada por dos cohetes que delimitan la hora exacta de esta “barbarie controlada”, como la describen sus organizadores.

Durante 60 minutos, los asistentes lanzaron 120 toneladas de tomates no aptos para consumo, cultivados exclusivamente para esta celebración internacional.

A diferencia de años anteriores, esta edición no dejó daños en viviendas ni comercios, lo que refuerza su carácter festivo y organizado.

¿Qué gesto político marcó la Tomatina 2025?

Decenas de banderas palestinas aparecieron en camiones, balcones y calles como muestra de apoyo al pueblo palestino y rechazo a la intervención militar israelí.

La acción fue promovida por Esquerra Unida, partido de izquierda con fuerte presencia histórica en Buñol, aunque actualmente gobierna el Partido Popular.

Este gesto político se integró a la fiesta sin incidentes, en un ambiente veraniego y pacífico que reforzó el carácter plural del evento.

Una fiesta que trasciende fronteras y lenguas

Los gritos, risas y bocinas de los camiones hicieron imposible distinguir idiomas o nacionalidades entre los participantes, que llegaron desde países como India, Japón y Brasil.

Muchos usaron gafas de buceo para protegerse, aunque el tomate terminó en cada pliegue del cuerpo, dejando huellas imborrables.

Tras la batalla, comenzó la limpieza mecánica de calles, mientras los asistentes buscaban duchas, mangueras o bidones para quitarse los restos.

La Tomatina sigue conquistando al mundo

Más de 300 periodistas internacionales cubrieron esta edición número 78, que fue declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional y se consolida como símbolo de convivencia.

La Tomatina 2025, bajo el lema “Tomaterapia”, se presenta como una experiencia que mezcla tradición, desahogo emocional y expresión política en un solo evento.

