¡Colección exclusiva! Anuncian lanzamiento mundial del mini Labubu: este será su precio

Pop Mart, una reconocida marca de figuras coleccionables, ha anunciado el lanzamiento de la nueva serie de mini figuras Labubu. La colección, denominada “THE MONSTERS Pin for Love Series”, estará disponible en dos sets de cajas sorpresa, ofreciendo versiones compactas y portátiles de sus populares personajes.

Los nuevos mini Labubu son figuras de vinilo con un tamaño aproximado de 2.36 pulgadas de largo. Cada una incluye un lazo de suspensión que permite sujetarlas a mochilas, carteras o accesorios. El diseño de estas figuras es parte de la línea “Pin for Love” y cada una presenta un color y una letra o símbolo únicos en su parte posterior.

¿Cómo estará distribuida esta colección de Labubu?

La colección se distribuye en dos sets de cajas sorpresa, uno que abarca las letras de la A a la M y otro de la N a la Z. Cada caja es una sorpresa.

Dentro de la serie, existen figuras especiales, marcadas con “?” y “&”, que son raras y tienen una probabilidad de 1 en 168 de ser encontradas. Estas figuras poco comunes incluyen el Labubu “Heart” de color rosa brillante y el “!” en verde musgo, informó La Opinión.

Precios de los mini Labubu

El precio de cada caja sorpresa de la serie “Pin for Love” es de $22.99 dólares, sin incluir impuestos ni gastos de envío. Para los coleccionistas que buscan adquirir una serie completa, se puede comprar un set que incluye 14 de las 15 figuras por $321.86 dólares.

Los clientes están limitados a comprar un set de cada conjunto de letras. El costo por ambos sets sería de $643.72 dólares, antes de impuestos.

La disponibilidad de los mini Labubu comienza el jueves 28 de agosto a las 10:00 de la noche, hora de Venezuela, en el sitio web oficial de Pop Mart y su aplicación móvil. Para quienes prefieren la compra en tienda física, pueden utilizar el rastreador de tiendas Pop Mart.

