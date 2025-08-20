¿Es el momento de comprar? Los precios del iPhone 15 y 16 antes de la llegada del iPhone 17

Suscríbete a nuestros canales

Ante el inminente lanzamiento del iPhone 17, muchos usuarios se preguntan cómo afectará esto a los precios de los modelos anteriores, como el popular iPhone 15 y 16.

A medida que los minoristas se preparan para la nueva línea de Apple, es probable que ofrezcan descuentos en estos teléfonos para liquidar su inventario.

Por ello, comprender los precios actuales te ayudará a decidir si es el momento perfecto para comprar uno o si prefieres esperar al nuevo modelo.

El precio final no solo depende del modelo, también influyen otros factores importantes.

Considera la capacidad de almacenamiento, las promociones de las operadoras y los descuentos que obtienes al intercambiar un dispositivo antiguo.

Es por ello que, conocer los precios del iPhone 15 y 16 ahora te permitirá tomar una decisión informada antes de que el iPhone 17 salga al mercado.

¿Cuál es el precio del iPhone 15 en Estados Unidos?

Cuando Apple lanzó el iPhone 15, le dio varias mejoras significativas. Le incluyó una cámara de alta resolución, la función Dynamic Island, y pantallas más brillantes.

También integró un puerto USB-C, que ahora lo conecta a productos Apple como los iPads y MacBooks. El teléfono funciona con el chip A16 Bionic del iPhone 14 Pro, un procesador que ofrece un rendimiento potente, pero que es más propenso a rasguños y grietas que los modelos más nuevos.

El diseño del iPhone 15 presenta cámaras diagonales dentro de un módulo cuadrado y está disponible en varios colores pastel, como el azul, rosa, amarillo, verde y negro.

Como Apple hace cambios de hardware cada año, las fundas del iPhone 15 no le quedan a la nueva generación. Por eso, si actualizas tu dispositivo, debes buscar accesorios específicos para tu modelo.

Precios del iPhone 15

128 GB: puedes conseguirlo por un precio inicial de $699.

256 GB: su precio comienza en los $799.

512 GB: este modelo lo obtienes a partir de $999.

Precios del iPhone 15 Plus

128 GB: su precio inicial es de $799.

256 GB: puedes comprarlo por $899 o más.

512 GB: este modelo lo consigues desde $1.099.

¿Cuál es el precio del iPhone 16?

El iPhone 16 trajo consigo varias mejoras importantes en comparación con su predecesor.

Le incluyó un procesador más potente, un nuevo Botón de Acción y un control de cámara mejorado. También le incorporó la función de fotografía macro.

Además, el dispositivo es compatible con las últimas funciones de inteligencia artificial de Apple, como iOS 18.1 y Apple Intelligence, una capacidad que el iPhone 15 no tiene.

Precios del iPhone 16

128 GB: puedes conseguirlo por un precio inicial de $599.

256 GB: su precio comienza en los $699.

512 GB: obtienes este modelo a partir de $899.

Precios del iPhone 16 Plus

128 GB: puedes comprarlo por $899.

256 GB: su precio empieza en los $999.

512 GB: este modelo lo obtienes a partir de $1.199.

¿Cuándo Apple realizará el lanzamiento del iPhone 17 en Estados Unidos?

Se dice que el nuevo iPhone 17 estará disponible en septiembre de 2025, aunque Apple todavía no confirma las fechas oficiales de lanzamiento. Sin embargo, los expertos de Forbes creen que:

Apple presentará el nuevo teléfono el martes 9 de septiembre de 2025.

Podrás hacer pedidos anticipados del iPhone 17 a partir del viernes 12 de septiembre por la mañana.

Las ventas generales del nuevo iPhone 17 comenzarán el viernes 19 de septiembre por la mañana.

Aunque estas fechas son solo aproximaciones, te dan una idea de cuánto tiempo debes esperar para conseguir el nuevo teléfono, reseña Solo Dinero.

Con esta información, puedes decidir si es la mejor opción para tus necesidades y presupuesto.

