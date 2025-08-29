Apostó $ 50 y ganó un millón de dólares en Ohio: el ganador prefirió que le dieran menos de la mitad del premio

Suscríbete a nuestros canales

Un afortunado residente de Salem Ohio se lleva el premio mayor en un billete de lotería instantánea, pero una parte de su premio se queda en impuesto.

La suerte le sonrió a un hombre del noreste de Ohio, cuya apuesta de $ 50 se convirtió en un premio de $ 1 millón por 20 años. Sin embargo, lo que parecía ser un golpe de suerte total, es todo lo contrario.

El suertudo cuya identidad no fue revelada, ni siquiera se llevará la mitad de la suma total.

Según un comunicado de prensa de La Lotería de Ohio, el afortunado residente optó por la opción de un pago en efectivo, esta opción reduce el premio a la mitad, dejándolo en $ 500.000.

Pero la historia no acaba ahí, pues el dinero está sujeto a deducciones fiscales, después de aplicar los impuestos federales y estatales obligatorias, que en conjunto suman un 28% del premio, el ganador recibirá la cantidad neta de $ 360.000

El billete ganador llamado "Billion" fue comprado en Robert's Country Store en Salem, según la lotería de Ohio las probabilidades de ganar un premio en este juego son de 1 a 4.10, lo que hace que la hazaña de este hombre sea aún más notable.

A pesar de que los ganadores tienen la opción de recibir su dinero en cuotas anuales como pago único, en ambos casos el premio está sujeto a una posible fuerte carga impositiva.

Así, una fortuna de un millón de dólares puede terminar siendo una cantidad que sin duda puede cambiarle la vida a cualquiera.

