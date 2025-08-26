¿Problemas para conectarte? Este es el truco para entrar a tu red WiFi sin conocer la contraseña

Suscríbete a nuestros canales

Obtener la contraseña de una red WiFi sin conocerla es posible con un método simple para dispositivos Android y iPhone. El procedimiento requiere acceso a un equipo que ya esté conectado a la red.

El truco, gratuito y sencillo, implica acceder a la configuración del dispositivo que ya tiene la clave almacenada. Una vez en el menú de WiFi, al seleccionar la red deseada, el sistema mostrará la contraseña en texto claro o a través de un código QR, informó Infobae.

Este método es práctico para uso personal o para ayudar a familiares y amigos, siempre y cuando se aplique en redes de confianza. Las ventajas son las siguientes:

Es útil si necesitas conectar un nuevo dispositivo y no recuerdas la contraseña.

Sirve para dar acceso a alguien sin tener que reiniciar el router o molestar al administrador.

Es una forma de conectarse sin tener que pedir la clave directamente.

Consejos para la seguridad y optimización de la red doméstica

Para mantener la seguridad y el rendimiento de la red WiFi, existen prácticas recomendadas que van más allá del simple acceso. Una de las más importantes es el cambio regular de la contraseña, que se sugiere que como mínimo se cambie cada seis meses. Estos son los casos en los que urgentemente estos cambios se deben aplicar:

Si se comparte con frecuencia con visitantes. Si la conexión se vuelve lenta. Si se sospecha de un acceso no autorizado. Al adquirir un nuevo router (para cambiar la clave predeterminada).

La importancia de la ubicación del router

Se sabe que la calidad de la señal WiFi está directamente relacionada con la ubicación del router. Para una cobertura óptima, se aconseja seguir estos puntos:

Colocarlo en una zona central de la casa para que la señal se distribuya uniformemente.

Ubicarlo en una repisa o mesa alta, evitando el suelo.

Mantenerlo alejado de esquinas, muebles grandes y espacios cerrados.

Alejarlo de electrodomésticos como microondas o teléfonos inalámbricos.

Visite nuestra sección de Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube