La generación Z enfrenta dificultades económicas: en esto es que se va todo su dinero

Los jóvenes en Estados Unidos atraviesan una serie de complicaciones en el área financiera por lo que su dinero se va destinado a sectores que hace años no eran prioridad para la generación Z, es decir los nacidos entre 1995 y 2010, según los estudios demográficos.

Un trabajo de investigación de Circana revela que el grupo de la generación Z en edad de empleo (de 18 a 24 años) enfrenta una reducción significativa en su capacidad de gasto debido a factores económicos como el mercado laboral complicado, el aumento de precios y las deudas estudiantiles.

Esta reducción de gasto puede afectar su capacidad para generar riqueza en el futuro, según economistas.

¿En que gastan el dinero la generación Z?

Los obstáculos económicos llevan a los jóvenes en Estados Unidos a priorizar el gasto en alimentos sobre videojuegos, tecnología y otras categorías.

De acuerdo a varios estudios, las compras en línea y en tiendas físicas han caído un 13% interanual entre este grupo de edad de la generación Z.

Asimismo, la dificultad para encontrar empleo bien remunerado aumenta, especialmente para los recién graduados, por lo que muchos jóvenes enfrentan un mercado laboral reducido.

Por otro lado, el aumento de precios en bienes y servicios esenciales, como alimentos y vivienda, disminuye el poder adquisitivo de los jóvenes.

Además, el costo de vivir en áreas urbanas, donde se concentran muchas oportunidades laborales, es elevado.

