La hazaña de un país: dos jóvenes venezolanos escriben su nombre en la historia de los Panamericanos

La delegación venezolana en los Juegos Panamericanos Junior 2025 sigue cosechando éxitos, esta vez con dos medallas de oro en el mismo día. Los atletas Jesús Castro y Ricardo Montes de Oca protagonizaron dos grandes hazañas, elevando el conteo de preseas doradas para el país a 11 y demostrando el talento de la juventud venezolana.

En un reñido combate, Jesús Castro se consagró campeón panamericano junior de karate tras vencer al brasileño Lucas Menezes con un marcador de 3-2. La victoria no solo le otorgó la medalla de oro, sino también el pase directo a los Juegos Panamericanos Lima 2027, asegurando su lugar en la élite del continente.

Por su parte, el atleta Ricardo Montes de Oca protagonizó un hito en el salto alto al romper el récord panamericano junior con un salto de 5.25 metros. No satisfecho con el logro, el joven pidió elevar la vara en dos ocasiones más, alcanzando una nueva marca histórica de 5.45 metros y dejando claro su espíritu de superación.

Estos dos triunfos encarnan la pasión y determinación que impulsa al deporte venezolano en escenarios internacionales. Con cada presea, los atletas no solo suman una victoria para su país, sino que también reafirman su presencia en el podio y consolidan el esfuerzo de la delegación nacional.

