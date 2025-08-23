¡Un salto de oro! Atleta venezolano rompe récord en los Juegos Panamericanos Junior 2025

Suscríbete a nuestros canales

Una joven promesa del atletismo venezolano sube al podio de los Juegos Panamericanos Junior.

Con un impresionante salto, este atleta escribe su nombre en la historia del deporte, demostrando el talento y la dedicación que definen a la nueva generación de deportistas del país, informó el Comité Olímpico Venezolano.

Su victoria no solo le otorgó una medalla de oro, sino que también estableció un nuevo récord, elevando el listón para futuros competidores.

El triunfo de Ricardo Montes

El atleta venezolano Ricardo Montes ganó la medalla de oro en salto con pértiga el pasado 22 de agosto en las instalaciones del Comité Olímpico de Paraguay.

Durante el último día de atletismo en los Juegos Panamericanos Junior, Montes no solo se llevó el primer lugar, sino que también rompe el récord.

Con un salto de 5 metros y 45 centímetros, superó la marca de 5 metros y 20 centímetros que impuso el ecuatoriano Dyander Pacho en 2021.

"Fue una muy buena competencia, me sentía muy bien desde el principio del calentamiento me sentí muy activo muy preparado, sentí que fueron muy buenos saltos, más no logré lo que quería, mejorar mi marca de 5.60m y romper récord panamericano que era 5.73m, pero si superé la marca outdoor", expresó Montes.

La plata la ganó el brasileño Andreas Kreiss, que salta 5 metros y 10 centímetros, mientras que el argentino Agustín Carril se quedó con el bronce al saltar 5 metros.

¿Cómo estuvo el desempeño de Venezuela en los Juegos Panamericanos Junior?

Venezuela se alzó con una destacada participación en los Juegos Panamericanos Junior 2025.

Los atletas venezolanos de entre 12 y 22 años lograron 12 medallas de oro, 13 de plata y 19 de bronce, lo que los ubica en el noveno lugar del medallero general.

Además de la hazaña de Montes, otros atletas venezolanos también ganaron medallas de oro en varias disciplinas, incluyendo:

Levantamiento de pesas : Kerlys Montilla (53 kg), David García (71 kg) y Ángel Rodríguez (88 kg).

: Kerlys Montilla (53 kg), David García (71 kg) y Ángel Rodríguez (88 kg). Karate : Jesús Castro (75 kg) y Joaquín Sánchez (84 kg).

: Jesús Castro (75 kg) y Joaquín Sánchez (84 kg). Esgrima : Victoria Guerrero en Espada Individual Femenina.

: Victoria Guerrero en Espada Individual Femenina. Lucha : Juan Díaz (97 kg masculino), Alexa Álvarez (53 kg femenino) y Astrid Montero (62 kg femenino).

: Juan Díaz (97 kg masculino), Alexa Álvarez (53 kg femenino) y Astrid Montero (62 kg femenino). Tenis de Mesa: Carlos Ríos y Dakota Ferrer.

