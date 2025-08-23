¿Por dónde se verá la MLB?: el millonario contrato que podría cambiar la forma de ver béisbol

Suscríbete a nuestros canales

La Major League Baseball (MLB) está en el centro de una millonaria negociación por sus derechos televisivos. La liga de béisbol, considerada la élite mundial, ha valorado sus próximos contratos por más de 550 millones de dólares, una cifra que refleja el inmenso valor de su producto y que ha atraído la atención de grandes jugadores del mercado.

La reestructuración de los derechos de transmisión ha generado una competencia feroz. Gigantes del entretenimiento como NBC Sports, ESPN, Netflix y Apple están en conversaciones para adquirir una parte del pastel. Esta situación, que ha sido descrita como "un rompecabezas" por el propio comisionado de la liga, demuestra el apetito que existe por el béisbol en Estados Unidos.

El acuerdo más jugoso podría ser para NBC Sports, que, según informes, podría firmar un contrato de 600 millones de dólares por tres años. Mientras tanto, Netflix podría hacerse con los derechos de eventos especiales, como el 'Derby de los Home Runs', en un acuerdo que superaría los 35 millones de dólares anuales, y Apple está luchando por mantener sus derechos de los partidos del viernes por la noche.

Esta compleja negociación se produce tras la ruptura del acuerdo entre la MLB y ESPN, que por 35 años fue un aliado de la liga. Ahora, la liga estadounidense está redefiniendo su estrategia de transmisión, con el objetivo de maximizar sus ingresos y expandir el alcance del deporte a nuevas plataformas y audiencias.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.