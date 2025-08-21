La élite venezolana del béisbol: estos son los peloteros criollos nominados al Todo MLB

Suscríbete a nuestros canales

El béisbol venezolano ha vuelto a demostrar su talento en las Grandes Ligas. La Major League Béisbol (MLB) ha dado a conocer las nominaciones al premio Todo MLB, un reconocimiento a los mejores jugadores por posición, y cinco peloteros de ese país han sido incluidos en la lista.

Este reconocimiento subraya la calidad y la importancia de los jugadores venezolanos en la gran carpa, al ser considerados para formar parte del selecto primer y segundo equipo de las ligas mayores.

Los jugadores venezolanos que recibieron votos para este prestigioso reconocimiento son William Contreras (receptoría), José Altuve (segunda base), Eugenio Suárez (tercera base) y Maikel García (tercera base). A ellos se les une Ronald Acuña Jr., quien figura en la lista de los jardineros.

La lista de nominados incluye a otras estrellas del béisbol latinoamericano, como el dominicano Vladimir Guerrero Jr., el puertorriqueño Francisco Lindor y el colombiano Giovanny Urshela. Sin embargo, la amplia representación venezolana en la lista de votados es un claro indicio de la creciente influencia de este país en el béisbol de las Grandes Ligas.

