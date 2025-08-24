Archivo PDF: la nueva trampa digital que amenaza a millones de usuarios

Suscríbete a nuestros canales

Lo que parece un simple archivo PDF puede convertirse en la puerta de entrada de un ciberataque, según alertan expertos en seguridad informática.

De acuerdo con el Informador de México, este formato ampliamente usado para compartir documentos se ha vuelto un recurso habitual para distribuir malware y robar datos.

Archivo PDF encabeza nuevas técnicas de ciberataques silenciosos

Un informe reciente de ESET revela que los archivos PDF ocupan el sexto lugar entre las amenazas más detectadas a nivel mundial, especialmente vía correos de phishing.

Los atacantes apelan a la urgencia o confianza del usuario para inducir la descarga de documentos infectados, como ocurrió en una campaña con el troyano bancario Grandoreiro.

Este malware se activaba tras abrir un enlace malicioso que descargaba el archivo PDF, iniciando procesos ocultos en el equipo afectado.

Scripts ocultos y enlaces maliciosos: el peligro detrás del clic

Entre las técnicas más frecuentes está incrustar scripts que ejecutan acciones en segundo plano, abren conexiones remotas o instalan software malicioso sin que el usuario lo note.

También se han detectado enlaces invisibles que redirigen a páginas fraudulentas y explotan fallas en visores como Adobe Reader o Foxit.

Cómo identificar un archivo sospechoso antes de abrirlo

Los expertos recomiendan desconfiar de archivos comprimidos en ZIP o RAR, con nombres genéricos o extensiones dobles como documento.pdf.ede.

Conviene preguntarse si se esperaba ese archivo y si tiene sentido recibirlo desde ese remitente, especialmente en contextos laborales o médicos.

Medidas urgentes ante un posible contagio digital

Si se abre un archivo malicioso, lo primero es desconectarse de internet, escanear el equipo con antimalware y revisar procesos activos.

Además, es fundamental cambiar contraseñas sensibles y consultar a especialistas en ciberseguridad para evitar daños mayores.

ESET sugiere usar plataformas como VirusTotal y mantener actualizado el software lector de PDFs para reducir riesgos.

