Playa de Venezuela entre las 10 más bonitas del mundo: conoce la primera de la lista

Una de las playas venezolanas figura entre las 10 más bonitas del mundo en este año 2025.

De acuerdo con la reseña del portal de negocios El CEO, difundió el Top 10 de las playas más bonitas del mundo en el año 2025.

Playa de Venezuela entre las 10 más bonitas del mundo

De acuerdo con la reseña del portal, basado en los datos de Explore Worldwide, la playa venezolana incluida en este top es la única del país.

Asimismo, indica que es la única de todo el continente en formar parte del top 10 de las playas más bonita en todo el mundo este 2025.

En este sentido, resalta que esta hermosa playa venezolana es parte del top por su arena blanca y el color aguamarina de sus aguas.

Top 10 de playas más bonita del mundo

Playa Rosa en Indonesia Le Morne, en Mauricio (África Oriental) Playa Bulders, ubicada en Sudáfrica Bahía de Yalong, en China Sunrise Beach en Tailandia Cala Macarelleta, en España Islas Sorlingas, en Reino Unido Vik I Myrdal, en Islandia Playa La Concha, ubicada en España Los Roques, ubicada en Venezuela

