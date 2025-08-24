Viajes

Playa de Venezuela entre las 10 más bonitas del mundo: conoce la primera de la lista

Esta hermosa playa venezolana es parte del top por su arena blanca y el color aguamarina de sus aguas

Por Selene Rivera
Sabado, 23 de agosto de 2025 a las 09:06 pm
Foto: Referencial

Una de las playas venezolanas figura entre las 10 más bonitas del mundo en este año 2025.

De acuerdo con la reseña del portal de negocios El CEO, difundió el Top 10 de las playas más bonitas del mundo en el año 2025.

Playa de Venezuela entre las 10 más bonitas del mundo

De acuerdo con la reseña del portal, basado en los datos de Explore Worldwide, la playa venezolana incluida en este top es la única del país.

Asimismo, indica que es la única de todo el continente en formar parte del top 10 de las playas más bonita en todo el mundo este 2025.

En este sentido, resalta que esta hermosa playa venezolana es parte del top por su arena blanca y el color aguamarina de sus aguas.

Top 10 de playas más bonita del mundo

  1. Playa Rosa en Indonesia
  2. Le Morne, en Mauricio (África Oriental)
  3. Playa Bulders, ubicada en Sudáfrica
  4. Bahía de Yalong, en China
  5. Sunrise Beach en Tailandia
  6. Cala Macarelleta, en España
  7. Islas Sorlingas, en Reino Unido
  8. Vik I Myrdal, en Islandia
  9. Playa La Concha, ubicada en España
  10. Los Roques, ubicada en Venezuela

 

