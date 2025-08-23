China desarrolla robot capaz de gestar bebés como un humano: este sería su precio de mercado

Suscríbete a nuestros canales

En China, investigadores desarrollan robots capaces de llevar en su interior a bebés humanos, como si se tratara de un vientre materno.

Científicos de la Universidad Tecnológica de Nanyang informaron que, según sus consideraciones, los androides podrían gestar a los bebés hasta el momento del nacimiento.

Las máquinas contendrían un útero artificial capaz de recibir y suministrar nutrientes al bebé mediante una manguera que estará instalada en su “abdomen”.

Los robots utilizan inteligencia artificial para optimizar el parto

Además, la inteligencia artificial permitiría al robot seleccionar los espermatozoides y óvulos con mayor potencial reproductivo.

De acuerdo con la publicación del medio chino Kuai Ke Zhi, el primer "robot de embarazo" podría gestar un feto durante diez meses y dar a luz.

El Dr. Zhang Qifeng, de la Universidad Tecnológica de Nanyang, declaró al que este androide no es una incubadora, ya que puede replicar todo el proceso del embarazo, desde la concepción hasta el parto.

"La tecnología de útero artificial ya se encuentra en etapa avanzada", dijo Zhang. Añadió que "ahora es necesario implementarla en el abdomen del robot para que una persona real y el robot puedan interactuar y lograr el embarazo, permitiendo que el feto crezca en su interior".

Revelan precio de los "androides gestantes"

Además, precisó que el útero artificial ha presentado resultados significativos en experimentos con animales.

Aunque no se trata de un embarazo biológico, este tipo de tecnología funciona como una incubadora altamente sofisticada que regula temperatura, oxígeno y nutrientes, lo que podría abrir nuevas posibilidades en la medicina reproductiva.

Se espera que estos robots se lancen como un prototipo, con un costo de unos 100.000 yuanes (cerca de 14 mil dólares) dentro de un año.

