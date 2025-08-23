Las tres opciones que ofrece Gmail para proteger sus cuentas del "pishing": así puede activarlas

Suscríbete a nuestros canales

Con el fin de proteger la seguridad de los usuarios ante posibles estafas, Gmail, la aplicación de correos electrónicos de Google dispone de algunas funciones gratuitas que se pueden activar en menos de un minuto.

Según una publicación realizada por el blog Malwr-analysis, una nueva estafa de pishing puede traer problemas a los internautas. Todo comienza con un correo electrónico que llega a la bandeja de entrada con el asunto de “Nueva notificación de voz”. El cuerpo del mensaje incluye un botón que invita a escuchar el supuesto audio.

Alerta por nueva modalidad de "pishing"

Los ciberdelincuentes emplean la plataforma Microsoft Dynamics para dar una falsa sensación de legitimidad, además, el email logra eludir los filtros spam de Gmail para atacar a los usuarios.

Al hacer clic sobre el correo, las víctimas son redirigidas a una página web donde aparece un falso CAPTCHA y se muestra una réplica de la pantalla de inicio de sesión de Gmail, la cual solicita el nombre de usuario, contraseña y códigos de verificación en dos pasos.

Una vez que el usuario introduce los datos, el sitio web fraudulento utiliza JavaScript con cifrado AES y técnicas de anti-debugging para redirigir a los usuarios a la página oficial de Google, por si alguien intenta analizar patrones maliciosos en el código.

La información extraída por el sitio falso se envía a servidores en el extranjero mediante canales cifrados, detalló 20 Minutos.

Mecanismos de seguridad de Gmail

Para prevenir estos delitos, Google permite a cualquier usuario activar una capa de protección extra que otorga una “protección adicional contra el phishing”.

Para activarla, el usuario debe ingresar en el enlace “https://myaccount.google.com/account-enhanced-safe-browsing?pli=1” y acceder a la página en la cual podrá activar la opción de “Navegación segura con protección mejorada”.

En caso de utilizar el navegador Google Chrome, puede copiar el siguiente comando en la barra de dirección: chrome://settings/security, y seleccione la opción “Protección mejorada”.

Además, puede añadir la “autenticación en dos pasos” para una mayor seguridad.

