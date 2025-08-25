Chef virtual toma el control de una cocina real: así será el debut mundial del cocinero hecho con IA

Suscríbete a nuestros canales

La Inteligencia Artificial da un nuevo paso en el mundo gastronómico con la llegada de Chef Aiman, el primer chef virtual completamente funcional y operativo.

Según el medio especializado Cocinillas, este desarrollo fue creado por UMAI, empresa pionera en tecnología culinaria con sede en los Emiratos Árabes Unidos.

Un chef virtual que diseña menús y coordina cocinas reales

Chef Aiman no solo propone recetas: también sugiere ingredientes, organiza la operativa y adapta menús según el perfil del restaurante y sus clientes.

Además, liderará un restaurante físico en Dubái llamado WOOHOO, donde aplicará sus capacidades en tiempo real, junto a un equipo humano.

Este avance redefine el rol de la tecnología en la cocina, sin desplazar el talento humano, sino complementándolo de forma estratégica.

UMAI apuesta por un copiloto gastronómico

El equipo de UMAI asegura que Chef Aiman no busca reemplazar a los cocineros, sino potenciar sus habilidades y ampliar los límites de lo posible.

Con esta visión, el restaurante WOOHOO se convertirá en el primer espacio liderado por una IA, con resultados que podrían marcar tendencia global.

La empresa destaca que el chef virtual aprende constantemente, adaptándose a nuevos ingredientes, técnicas y preferencias de los comensales.

Tecnología aplicada al sabor y la eficiencia

Este hito representa una evolución en la relación entre cocina y tecnología, con beneficios para la gestión, la creatividad y la experiencia del cliente.

Chef Aiman podría inspirar nuevos modelos de negocio, donde la IA colabore en procesos clave sin perder el toque humano que define la gastronomía.

UMAI planea expandir este modelo a otras ciudades, siempre con enfoque en innovación, eficiencia operativa y respeto por la tradición culinaria.

