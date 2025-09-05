Nueva ley de propinas en EE. UU.: ¿cuánto dinero extra significa para ti? Acá te decimos cómo aprovechar la nueva normativa

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de EE. UU. introdujo una medida fiscal sin precedentes que podría tener un impacto significativo en los ingresos de millones de trabajadores.

Se trata de una ley que regula las propinas de los trabajadores que se alinea con la nueva ley One Big Beautiful Bill, firmada por Trump en semanas pasadas. Esta ley permite a los empleados que dependen de las propinas deducir hasta 25 000 dólares de sus ingresos anuales.

Esta normativa, que aplica a una lista de casi 70 ocupaciones en ocho sectores distintos, busca aliviar la carga fiscal de camareros, bartenders, repartidores y otros trabajadores de servicios.

¿Quiénes están exentos?

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció en su cuenta de X que el Departamento del Tesoro publicó una lista preliminar de ocupaciones elegibles.

Ocupaciones exentas

Servicio de bebidas y alimentos

Camareros

Personal de servicio y lavaplatos

Servidores de comida en lugares que no son restaurantes, como hoteles o centros de atención residencial.

Auxiliares y ayudantes de comedor, cafetería y barman

Chefs, cocineros y panaderos

trabajadores de preparación de alimentos

Personal anfitrión en restaurantes, salones y cafeterías.

Entretenimiento y eventos

Bailarines, músicos y cantantes

Disc jockeys fuera de la radio que trabajan en clubes, fiestas y otros eventos.

Artistas y artistas, como comediantes y artistas callejeros.

Creadores de contenido digital, como streamers, podcasters y personas influyentes en las redes sociales

Ujieres, encargados del vestíbulo y tomadores de boletos

Auxiliares de vestuarios, guardarropas y vestidores

Crupieres de juegos de azar, trabajadores de cajas, cambiadores y cajeros de cabinas

Escritores y corredores de apuestas deportivas y de juegos de azar.

Hospitalidad y servicios para huéspedes

Porteadores de equipaje y botones

Conserjes

Recepcionistas de hoteles, moteles y complejos turísticos

Empleadas domésticas y limpiadoras del hogar

Servicios para el hogar

Trabajadores de mantenimiento , reparación y limpieza

Trabajadores de jardinería y mantenimiento de jardines domésticos

electricistas

Fontaneros

Mecánicos e instaladores de calefacción y aire acondicionado

cerrajeros

trabajadores de asistencia en carretera

Servicios Personales

Trabajadores de cuidado personal como asistentes de cuidado personal y cuidadores de casas

Organizadores de eventos privados

Fotógrafos y videógrafos de eventos privados y retratos.

Oficiantes de eventos para bodas y funerales

cuidadores de mascotas

Tutores

Niñeras y canguros

Apariencia personal y bienestar

Especialistas en el cuidado de la piel

masajistas terapéuticos

Barberos, peluqueros , estilistas, cosmetólogos y champuizadores

Manicuristas y pedicuros

Artistas de maquillaje y técnicos en depilación y enhebrado de cejas.

Entrenadores físicos e instructores de fitness grupal

Artistas del tatuaje y perforadores

Sastres, zapateros, trabajadores del cuero y reparadores

Recreación e instrucción

Caddies de golf

Profesores de autoenriquecimiento, como instructores de arte y danza.

Pilotos recreativos y de turismo

Guías turísticos y acompañantes

Guías de viaje

Instructores deportivos y recreativos, como profesores de tenis.

Transporte y entrega

Asistentes de estacionamiento y valet parking

Conductores y choferes de taxis y viajes compartidos

Conductores de transporte

repartidores de mercancías

Limpiadores de vehículos y equipos personales

Conductores de autobuses chárter

Operadores de taxis acuáticos

Conductores de rickshaw, bicitaxis y carruajes

Mudanzas de casas

Beneficios

Esta nueva disposición se convierte en un beneficio accesible, incluso para quienes optan por la deducción estándar en sus impuestos, lo que la hace particularmente atractiva para las familias de bajos y medianos ingresos.

La exención es un cambio bienvenido para muchos latinos, que representan una gran parte de la fuerza laboral en restaurantes, limpieza, transporte y servicios personales.

Ahora, la clave para los contribuyentes es prepararse para reclamar este beneficio fiscal.

Paso a paso: cómo reclamar la nueva deducción fiscal

Para asegurarse de no perder la oportunidad de esta exención, los trabajadores deben tomar medidas ahora.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) recuerda que el requisito más básico para ser elegible es haber reportado las propinas en formularios oficiales como el W-2, 1099 o 4137.

La transparencia es fundamental. El IRS publicará guías más detalladas en los próximos meses, pero ya se sabe que mantener un registro de las propinas declaradas será clave.

Si un trabajador tiene dudas o necesita ayuda, el IRS dispone de varias opciones de canales de atención para atender al público.

Se puede utilizar el Localizador de Centros de Asistencia al Contribuyente (TAC) para encontrar una oficina cercana o llamar al 844-545-5640 para agendar una cita.

Es importante que los contribuyentes entiendan que, si bien la ley es un alivio fiscal, la responsabilidad de cumplir con los requisitos recae en ellos.

Prepararse y mantener registros precisos no solo les garantizará el beneficio, sino que también les evitará problemas con las autoridades fiscales.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube