Este estado de EE.UU. ofrece asesoría empresarial a mujeres, minorías y veteranos: sepa cómo inscribirse

Texas cuenta con un ecosistema empresarial que incluye una gran cantidad de negocios liderados por veteranos, personas de minorías y mujeres, sectores que representan una parte considerable de la actividad económica local.

Estos empresarios contribuyen significativamente a la generación de empleo y dinamización económica en diversas ciudades del estado.

La información destacada proviene del portal web oficial de Desarrollo Económico de Texas, donde se recopilan los diversos recursos y apoyos disponibles para estos grupos emprendedores.

¿Por qué hay apoyo para estas minorías?

La Agencia Federal de Pequeños Negocios de Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés, Small Business Administration) es una agencia del gobierno federal creada en 1953 que se dedica a apoyar a empresarios y dueños de pequeñas empresas, brindándoles asesoría, capital y otros recursos para impulsar el crecimiento económico.

Según un estudio realizado en el año 2022 en el estado de Texas por la SBA, las empresas lideradas por mujeres representan el 43.4% del total, las lideradas por veteranos constituyen el 6.5%, los negocios propiedad de hispanos son el 30.1%, y los de minorías raciales suman el 21.0% del ecosistema empresarial del estado.

Estos sectores forman una parte considerable de la actividad económica local en Texas, según esta fuente oficial federal.

Apoyo específico para veteranos empresarios

Los veteranos que desean iniciar o expandir sus negocios en Texas pueden acceder a centros de extensión empresarial en Arlington y el Valle del Río Grande, así como al Instituto de Veteranos para Adquisiciones y la Comisión de Veteranos de Texas.

Asimismo, existen certificaciones de Pequeña Empresa Propiedad de Veteranos (VOSB) y con Discapacidades en el Servicio (SDVOSB) que permiten participar en programas de contratación pública exclusivos para veteranos.

Estas certificaciones requieren un proceso de registro en bases de datos oficiales como VetBiz y estar registrados en plataformas federales para acceder a contratos gubernamentales.

Bridget Weston, directora general de SCORE, una organización de asesoría empresarial para veteranos, señaló que a pesar de las dificultades financieras que enfrentan muchos veteranos, existen muchos recursos disponibles para apoyarlos en la educación financiera, obtención de préstamos, subvenciones y acceso a contratos públicos.

Programas de apoyo para empresas minoritarias y de mujeres

Las empresas propiedad de minorías y mujeres tienen la posibilidad de competir por contratos a nivel federal, estatal y municipal. Para ello, Texas dispone de aceleradoras APEX y la Agencia de Desarrollo de Empresas de Minorías con presencia local, además de programas estatales como el de Empresas Históricamente Subutilizadas (HUB) y el Departamento de Transporte de Texas.

Para mujeres empresarias, existen centros especializados de asesoría y capacitación, incluyendo programas universitarios y plataformas de aprendizaje en línea vinculadas a la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU.

Además, la integración en cámaras de comercio locales o sectoriales se recomienda como una estrategia para ampliar redes de contacto y generar nuevas oportunidades de negocio.

Esta oferta de recursos busca apoyar el desarrollo y la competitividad de empresas propiedad de veteranos, minorías y mujeres, facilitando su acceso a capacitación, financiamiento y contratación pública.

