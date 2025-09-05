Así puedes solicitar el seguro de desempleo en Nueva York: aquí los requisitos y beneficios

Suscríbete a nuestros canales

El seguro de desempleo de Nueva York ofrece asistencia económica temporal para quienes perdieron su trabajo.

Para ser elegible para el seguro de desempleo en Nueva York, debes cumplir con algunos requisitos.

Tienes que haber perdido tu empleo por causas ajenas a ti, como un despido, y haber trabajado en el estado en los últimos 18 meses. Además, debes estar disponible y buscar empleo de forma activa. También debes estar autorizado para trabajar en Estados Unidos (EE.UU.).

¿Cuáles son los documentos que necesitas?

Aunque puedes iniciar tu solicitud sin toda la documentación, es bueno tenerla a mano para agilizar el proceso.

Necesitarás tu número de Seguro Social, tu licencia de conducir, la dirección y el número de teléfono de tus últimos empleadores y su número de identificación. Si fuiste empleado federal o militar, también necesitarás los formularios SF8 y SF50 o el DD 214.

¿Qué se sabe del desempleo en Estados Unidos?

El desempleo para los jóvenes en EE.UU. se ha disparado. Según Ed Yardeni, analista financiero, la tasa de desempleo entre los jóvenes de 16 a 19 años aumentó a 15.2 %.

Entre los jóvenes de 20 a 24 años, la tasa de desempleo es del 7.9 %. El desempleo juvenil afecta a los jóvenes y a la economía del país.

¿Cómo solicitar el seguro de desempleo?

La forma más rápida para solicitar el seguro de desempleo es en línea, en el sitio web del Departamento de Trabajo de Nueva York (NYS DOL).

También puedes hacerlo por teléfono. Una vez que presentes tu solicitud, debes certificar tus beneficios semanalmente para recibir los pagos. El primer pago puede tardar de tres a seis semanas, pero el sistema te dará los pagos atrasados junto con el primer depósito.

