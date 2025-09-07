Recibe comida gratis en Texas y California: dos bancos de alimentos realizan jornadas del 8 al 13 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Al menos dos bancos de alimentos en Estados Unidos (EEUU), más específicamente en Texas y California, han anunciado entrega de despensas de alimentos gratuitas para esta semana, del 8 al 13 de septiembre.

En el caso de Texas tenemos las entregas semanales de despensas de alimentos que realiza el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB), en conjunto con su socio de alimentación Caridades Católicas Dallas.

Para recibir la atención alimentaria con el NTFB, en cualquiera de las distribuciones de alimentos, no requiere registro previo, tampoco debe pagar nada por la atención.

Lo que sí se solicita a los participantes es que compartan su nombre y el tamaño de la familia al momento de recibir el beneficio.

Así mismo, deben proporcionar un código postal donde reside para recibir alimentos.

Para esta semana se han organizado un total de 38 entregas en una variedad de horarios y locaciones, esto, para los residentes de bajos ingresos del norte de Texas.

Los asistentes serán atendidos por orden de llegada, por lo que se recomienda presentarse temprano.

Comida gratis en Texas hasta el 13 de septiembre

Lunes 8 de septiembre

9:30 AM | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - Dallas, 75212

Martes 9 de septiembre

9:30 AM | Good Shepherd Garland - Garland, 75040

9:30 AM | Mt. Gilead Baptist Church - Italy, 76651

9:30 AM | Portfolio Resident Fairway Village - Dallas, 75211

11:00 AM | Northway Christian Church - Dallas, 75225

1:00 PM | David Daniels Elementary - Grand Prairie, 75051

1:00 PM | KEF International Church - Plano, 75074

1:00 PM | New Birth Baptist Church - Dallas, 75224

Miércoles 10 de septiembre

9:30 AM | St. Francis (Whitesboro) - Whitesboro, 76273

9:30 AM | Sam Rayburn Memorial VA - Bonham, 75418

9:30 AM | The Mondello Living - Dallas, 75228

10:00 AM | Trinity Basin Preparatory – Ledbetter Campus Dallas, 75233

9:30 AM | La Mision Ennis - Ennis, 75119

1:00 PM | St. Mary's - Sherman, 75090

1:00 PM | St. Patrick Catholic Church - Dallas, 75238

1:00 PM | St. Ann - Coppell, 75019

1:00 PM | Feed the Streetz Outreach/Roosevelt Highschool - Dallas, 75203

Jueves 11 de septiembre

9:00 AM | Our Lady of Perpetual Help - Dallas, 75235

9:30 AM | Sacred Heart Rowlett - Rowlett, 75089

9:30 AM | Villas of Lancaster - Lancaster, 75146

9:30 AM | Mt. Gilead Baptist Church - Italy, 76651

9:30 AM | KIPP Leadership Academy, 75180

12:00 PM | Portfolio Riverstation Apartments - Dallas, 75217

12:30 PM | St. Michael's - McKinney, 75069

12:30 PM | Strong Tower Temple - Grand Prairie, 75051

12:30 PM | Our Savior Lutheran/Texas Health - Rockwall, 75032

Viernes 12 de septiembre

9:30 AM | Portfolio Juniper Pointe - Kaufman, 75142

9:30 AM | Above All Things Dream Foundation - McKinney, 75069

9:30 AM | Strong Arms COGIC - Dallas, 75217

9:30 AM | Iglesia Episcopal San Francisco de Asís - Dallas, 75228

Sábado 13 de septiembre

9:30 AM | Holy Cross - Dallas, 75216

9:30 AM | Christ Embassy Collin - Wylie, 75098

9:30 AM | St. Joseph (Richardson) - Richardson, 75081

9:30 AM | Heartline Ministries - Dallas, 75228

1:00 PM | St. Francis-Frisco - Frisco, 75033

1:00 PM | Grace Place Church - Duncanville, 75137

1:00 PM | Holy Family-Van Alstyne - Van Alstyne, 75495

1:00 PM | Healing Hands Community Church - Dallas, 75243

Despensas gratuitas en California con FIND Food Bank

El FIND Food Bank es el principal banco de alimentos del sur del estado, su misión principal es combatir el hambre y la inseguridad alimentaria.

Más específicamente en la región del desierto, sirviendo a los condados del este de Riverside y del sur de San Bernardino.

Funciona como un centro de distribución regional que recoge alimentos de diversas fuentes (donaciones, empresas, etc.) para luego repartirlos de manera equitativa.

Este proporciona entre el 75% y el 100% del suministro total de alimentos al 90% de los principales comedores populares, despensas de alimentos, organizaciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro de la región.

Por medio de su Mercado Móvil, ayuda a alimentar a un promedio de 120.000 personas al mes.

Jornadas gratuitas del 8 al 13 de septiembre:

Lunes 8 de septiembre: en Mecca Elementary 65250 Coahilla St Mecca, de 5:00 a 7:00 de la tarde.

Miércoles 10 de septiembre: en West Shores 2381 shores Hawk Salton City, de 7:00 a 9:00 de la mañana.

Jueves 11 de septiembre: en P.S. James O. Jessie, Desert Highland, 480 W. Tram View, Palm Springs. De 5:00 a 7:00 de la tarde.

Viernes 12 de septiembre: Oasis Elementary 88175 74th Ave Thermal, de 4:00 a 6:00 de la tarde.

Sábado 13 de septiembre, con dos entregas:

- En Southwest Church 44175 Washington St, Indian Wells, de 7:00 a 9:00 de la mañana.

- En Anza 58470 CA 371 Anza, de 9:00 a 11:00 de la mañana.

