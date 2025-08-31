¿Quieres acceder a una mamografía gratis en Dallas?: programa del Hospital Parkland tiene fechas disponibles para septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Un reconocido centro de salud en Texas, Estados Unidos (EEUU), sigue llevando a cabo jornadas gratuitas de mamografías para ciertas mujeres que residen en la ciudad de Dallas, le decimos cuándo y cómo registrarse para las del mes de septiembre.

Se trata del centro de salud mamaria del hospital Parkland, el cual ofrece mamografías para mujeres que residen en los siguientes códigos postales de Dallas: 75210, 75211, 75215, 75216, 75217, 75241, 75243, 75060 o 75061, como lo indica el portal del centro de salud.

Las mujeres deben tener en cuenta es que realizar una mamografía con regularidad es el mejor método de detección principal para detectar el cáncer de mama en una etapa temprana.

Este examen puede mostrar crecimientos en el seno u otros signos de cáncer de mama cuando son demasiado pequeños para que el paciente o su médico puedan detectarlos a simple vista.

Parkland ofrece atención gratuita para todas aquellas mujeres que tienen entre 40 y 74 años y no se han hecho una mamografía en los últimos 12 meses.

Fecha y ubicación de las jornadas gratuitas

Entonces, si vive en el condado de Dallas -en alguno de los códigos postales mencionados- y está interesada en programar su mamografía, le interesa esta información.

Tenga que presente que hasta la fecha solo se ha anunciado una jornada para el mes de septiembre y corresponde para el:

Sábado, 13 de septiembre: en el Moody Outpatient Center, 5151 Maple Ave.nDallas, 75235. De 7:00 de la mañana al mediodía.

Y puede registrarse en el siguiente enlace: Parkland Health Join us for a mammogram screening September 13th.

Para el momento de esta publicación esta publicación aun había cupos disponibles.

Debe saber que también puede registrarse llamando al 214-266-3333.

Además, puede optar por preguntar si hay oportunidad para fechas posteriores.

