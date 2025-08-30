Texas a la carga contra inmigrantes: tribunal de apelaciones podría dar luz verde a polémica ley

Suscríbete a nuestros canales

La situación migratoria en Estados Unidos (EEUU) se encuentra en un estado de “tira y afloja”, mientras un tribunal de apelaciones bloquea la intención de expulsar a venezolanos beneficiarios de TPS, otro anuló el bloqueo de una ley considerada “inconstitucional” en Texas.

Se ha dado a conocer que el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito ha anulado un fallo anterior -de un panel de tres jueces- que rechazó la aprobación del Proyecto de Ley 4 del Senado de 2023.

Esta es una ley de Texas que otorga a la policía amplios poderes para arrestar a migrantes sospechosos de ingresar ilegalmente a EEUU, como lo reseña el portal de Telemundo Atlanta.

Esta había sido frenada bajo el argumento de que dicha ley es inconstitucional.

Como resultado, ahora el tribunal en pleno sopesará si la ley puede entrar en vigor.

La reacción no se hizo esperar por parte del gobernador de Texas, Greg Abbott, el cual declaró en una publicación en redes sociales que la decisión del tribunal es una “señal esperanzadora”.

"El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito en pleno anuló un fallo anterior que declaraba la inconstitucionalidad de la SB 4. El tribunal en pleno considerará ahora la autoridad del estado para delegar a la policía estatal la tarea de arrestar a inmigrantes indocumentados. Una señal esperanzadora para Texas y Estados Unidos", indicó en X.

Lo que debe saber sobre la ley

La ley disputada permite que agentes policiales estatales puedan arrestar a personas sospechosas de ingresar ilegalmente al país.

Una vez bajo custodia, podrían aceptar la orden de un juez de Texas de irse de EEUU o enfrentar un cargo menor por haber ingresado ilegalmente.

Los migrantes que no se vayan después de recibir la orden podrían ser arrestados nuevamente y acusados de un delito más grave.

Vale la pena destacar que, en 2023, la Legislatura de Texas aprobó el Proyecto de Ley 4 del Senado, pero un juez federal en Texas dictaminó que la ley era inconstitucional.

Pero el gobierno de Texas apeló ese fallo.

