Así puedes viajar con el tren de alta velocidad que conecta el noreste de EEUU: estos son sus precios

El nuevo tren Acela NextGen ha comenzado a circular oficialmente en el Corredor Noreste de Estados Unidos (EEUU), descubre más sobre su funcionamiento, cómo reservar tickets y sobre sus precios.

Se debe tener en cuenta que este es el primer tren de alta velocidad completamente nuevo en la ruta en más de dos décadas.

Esta es una ruta, que conecta a Washington D.C., Filadelfia, Nueva York y Boston, ofrece viajes de Nueva York a Boston en menos de 4 horas y trayectos más cómodos hacia Washington D.C, por lo que se convierte en una alternativa competitiva frente al avión para trayectos cortos.

Acela NextGen cuenta con 5 unidades en operación inicial, pero proyecta una flota que alcanzará las 28 formaciones en 2027, como lo reseña el portal de El Diario NY.

Se ha dado a conocer que el tren ofrece más capacidad, tecnología avanzada y una experiencia de viaje de primera clase.

De hecho, el nuevo servicio le permite elegir su asiento al momento de la compra, esto aplica tanto en Primera Clase como en Business Class.

El sistema permite escoger ventanilla o pasillo, así como garantizar lugares contiguos para grupos o parejas. Así mismo tienen la opción de cambiar de asiento antes del viaje.

Razón por la cual se destaca como una novedad de transporte que muchos quieren probar.

Así se puede adquirir boletos NextGen

Se explica que la Corporación Nacional de Trenes de Pasajeros de EEUU (Amtrak) ha simplificado el proceso de compra y ha integrado herramientas para identificar claramente los nuevos trenes.

Actualmente existen tres canales para reservar un viaje con Acela NextGen:

Por medio de Amtrak

- Aplicación móvil de Amtrak: Disponible para iOS y Android, es la forma más rápida y práctica de reservar, cambiar boletos y verificar horarios en tiempo real.

- Sitio web Amtrak.com: Al buscar horarios, aparecerá la etiqueta “NextGen” junto al número de trenes que pertenecen a la nueva flota.

Personalmente en quioscos de estaciones: Penn Station en Nueva York, Union Station en Washington y South Station en Boston cuentan con sistemas actualizados para reservar directamente.

Tenga presente que debe confirmar que su boleto sea NextGen, ya que actualmente no todos los viajes están cubiertos por la nueva flota.

Los números asociados son:

2153, 2154, 2170, 2173 – Para los que viajan entre semana

2250, 2251 – Para los sábados

2248, 2258, 2259, 2271 – Los domingos

¿Qué hay de sus costos?

Los precios de los billetes del tren Amtrak NextGen Acela no son fijos y pueden variar considerablemente.

El costo depende de varios factores, de manera muy similar a los vuelos de avión:

Antelación de la compra: Si reservas con mucha anticipación, los billetes son más económicos. Si los compras con poca antelación, los precios pueden ser mucho más altos.

Es importante tener en cuenta que el tren Acela no tiene una clase "coach" (económica), solo ofrece Business Class y First Class, lo que lo hace un servicio premium.

En general, puedes encontrar boletos para un viaje de una sola vía en rutas populares (como Nueva York a Washington D.C.) en un rango que va desde los $100 hasta más de $300, dependiendo de los factores mencionados.

La mejor manera de obtener un precio exacto y el más bajo posible es visitar el sitio web de Amtrak o su aplicación y buscar la ruta y fecha específicas que te interesan.

Lo mejor de todo es que tiene múltiples opciones de pago para hacer la reserva: tarjetas de crédito y débito, Apple Pay y Google Pay, PayPal, puntos del programa Amtrak Guest Rewards.

