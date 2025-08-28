Desde los $29: Frontier Airlines tiene 20 nuevas rutas con precios súper bajos

Suscríbete a nuestros canales

Frontier Airlines anunció la apertura de 20 nuevas rutas nacionales e internacionales que despegarán a finales de 2025 y principios de 2026 desde Houston, Detroit, Fort Lauderdale, Dallas, Charlotte y Baltimore.

La aerolínea promete tarifas de lanzamiento tan bajas como $29, reforzando su estrategia de captar a los viajeros que buscan vuelos de ultra bajo costo, destaca The Post.

El director ejecutivo de Frontier, Barry Biffle, afirmó que la compañía no solo compite por precio, sino también por innovación en el servicio.

“Frontier no se trata solo de ofrecer tarifas bajas: hemos realizado mejoras importantes, desde actualizaciones de productos hasta un programa de fidelización más gratificante, e inversiones en tecnología como parte de The New Frontier”, señaló en un comunicado.

Biffle aseguró además que la meta es convertirse en la aerolínea de bajo costo número uno en las 20 principales áreas metropolitanas de Estados Unidos.

Tarifas promocionales y rivalidad con Spirit Airlines

Los vuelos de lanzamiento costarán entre $29 y $89, con rutas destacadas como Baltimore–Houston y Houston–Fort Lauderdale.

Analistas consideran que esta expansión busca atraer a clientes de Spirit Airlines, que enfrenta graves problemas financieros a pesar de haber reestructurado su deuda recientemente.

Spirit, con sede en Florida, se declaró en bancarrota en noviembre de 2024 tras el fracaso de su intento de fusión con JetBlue.

Posteriormente retomó negociaciones con Frontier, aunque sin resultados concretos hasta ahora.

La posibilidad de que Spirit no sobreviva otro año podría abrir espacio para que Frontier capture gran parte de ese mercado.

Expansión en medio de un repunte del sector

El anuncio llega en un momento favorable para la industria aérea estadounidense. A principios de agosto, las principales aerolíneas vieron cómo sus acciones se disparaban tras reportes de tarifas más sólidas en julio.

Frontier Group Holdings, matriz de la aerolínea, cerró el 12 de agosto con un alza de 29,6% en Wall Street, reflejo del optimismo de los inversionistas sobre su modelo de bajo costo y sus planes de expansión.

Con estas nuevas rutas, Frontier refuerza su ofensiva para posicionarse como la alternativa de referencia en vuelos económicos y consolidar su presencia en los mercados más competitivos de Estados Unidos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube