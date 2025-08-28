Conoce la ciudad de EE.UU. con la mayor cantidad de vuelos diarios: suma la cifra de los 5 primeros aeropuertos de América Latina

Suscríbete a nuestros canales

Atlanta es la ciudad estadounidense con la mayor cantidad de vuelos diarios. Su aeropuerto principal, Hartsfield-Jackson Atlanta International, es un centro de operaciones crucial para vuelos de todo el mundo.

Según un análisis del portal Stratos Jets, su eficiencia es tan alta que se ha consolidado como un punto de conexión vital para millones de pasajeros cada año.

¿Qué tan masivos son los vuelos de Atlanta?

El aeropuerto de Atlanta gestiona un promedio de 2.500 vuelos diarios, lo que lo convierte en el líder indiscutible en Estados Unidos (EEUU).

Esta cifra no solo demuestra el alto volumen de tráfico aéreo en el país, sino que también subraya la importancia de Atlanta en el mapa de la aviación.

En comparación, el aeropuerto de O’Hare, en Chicago, ocupa el segundo lugar con 2.400 vuelos diarios.

¿Qué ocurre en América Latina?

La cifra de vuelos de Atlanta supera el total de los cinco aeropuertos más importantes de América Latina combinados.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el de El Dorado en Bogotá, el de Guarulhos en São Paulo, el de Santiago de Chile y el de Jorge Chávez en Lima manejan en conjunto 1.930 vuelos diarios.

¿Cuál es son los mejores aeropuertos?

Aeropuerto Internacional de Atlanta: 50,9 millones de pasajeros Los Ángeles Aeropuerto Internacional – 40,9 millones de pasajeros Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth – 39,2 millones de pasajeros Denver Aeropuerto Internacional – 37,8 millones de pasajeros ChicagoAeropuerto Internacional O'Hare – 35,8 millones de pasajeros

¿Por qué Atlanta tiene tanto éxito?

El Aeropuerto Internacional de Atlanta es uno de los más eficientes del mundo. Su ubicación estratégica lo convierte en un punto de conexión entre las principales ciudades de EE. UU., como Detroit y Charlotte.

Atlanta ha mantenido su liderazgo en la aviación durante 22 años consecutivos, destacándose por su conectividad.

