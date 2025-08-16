17 000 dólares por equipaje: el objeto que te costará una fortuna por llevarlo en vuelos en EE. UU.

Suscríbete a nuestros canales

Los pasajeros que viajen dentro de Estados Unidos deben tener cuidado con los objetos que llevan en su equipaje, según informa Mundo Deportivo.

Esto se debe a que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) establece multas que pueden alcanzar hasta $17 062 dólares por transportar artículos prohibidos.

Además de las sanciones económicas, los infractores también pueden enfrentar arrestos e investigaciones penales.

La TSA advierte que los artículos más peligrosos, como tapones de voladura, dinamita y granadas de mano, conllevan las multas más altas, que oscilan entre 10 230 y 17 062 dólares.

Armas de fuego

La TSA también aplicará la misma penalidad máxima a aquellos pasajeros que intenten llevar armas de fuego cargadas, especialmente si fueron sancionados previamente por la misma infracción.

La agencia considera que un arma está cargada cuando el pasajero puede acceder tanto al arma como a la munición durante el vuelo, lo que aumenta el riesgo durante el viaje.

Además, aunque el transporte de algunos artículos prohibidos conlleva multas menores, este sigue siendo ilegal y puede causar retrasos en el aeropuerto.

Multas

Entre los artículos prohibidos y sus respectivas sanciones se encuentran: combustibles líquidos o geles inflamables (450 a 2 570 dólares).

Artículos cortantes (advertencia en la primera infracción, luego 450 a 2 570 dólares), armas que no sean de fuego (450 a 2 570 dólares), réplicas de explosivos (850 a 4 250 dólares con posible investigación penal).

También spray de autodefensa (450 a 2 570 dólares), y silenciadores o marcos (850 a 4 250 dólares con posible investigación penal).

La TSA recomienda a todos los pasajeros que revisen la lista oficial de artículos prohibidos antes de empacar y que lleguen con suficiente antelación al aeropuerto para evitar retrasos por inspecciones adicionales.

