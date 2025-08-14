Air Canada planea suspender vuelos ante posible huelga de trabajadores: sepa los destinos afectados

Suscríbete a nuestros canales

Air Canada anunció el inicio de una suspensión gradual de sus vuelos a partir de este jueves, en respuesta a un posible paro laboral de sus asistentes de vuelo programado para el sábado.

La aerolínea, la más grande del país, indicó en un comunicado que completará esta reducción de operaciones en tres días para garantizar un cierre ordenado según informó The Associated Press.

La decisión tras un aviso de huelga de 72 horas hecho por el sindicato que representa a aproximadamente 10 000 asistentes de vuelo. Esto podría resultar en la cancelación de vuelos a lo largo del fin de semana.

Postura de la directiva

El presidente y director ejecutivo de Air Canada, Michael Rousseau, lamentó el impacto que esta interrupción tendrá en los clientes y las comunidades que la aerolínea atiende.

Rousseau explicó que la conducta decepcionante de los negociadores del sindicato llevó a la compañía a optar por un cierre patronal para evitar un caos mayor en los viajes.

La aerolínea afirmó que notificará a los clientes cuyos vuelos se cancelen y les ofrecerá la opción de reembolsos completos, además de acuerdos con otras aerolíneas para ofrecer alternativas de viaje.

Conflicto

Las negociaciones entre Air Canada y el sindicato se estancaron debido a las demandas de los asistentes de vuelo sobre salarios y condiciones laborales.

El sindicato expresó su frustración por la falta de respuesta de la aerolínea a sus preocupaciones, que incluyen el fin del trabajo no remunerado y aumentos salariales que reflejen el costo de vida.

A pesar de la propuesta de Air Canada para resolver el conflicto a través de un arbitraje vinculante, el sindicato prefirió continuar las negociaciones directas, lo que llevó a la situación actual de inminente huelga.

