Seguridad

Policía migratoria: estas son las funciones y trámites que puede realizar en aeropuertos y fronteras

Incluye autorizaciones de viaje para adultos, niños y adolescentes con doble nacionalidad

Por Genesis Carrillo
Jueves, 14 de agosto de 2025 a las 05:04 pm

La Policía Migratoria tiene la función de controlar el movimiento migratorio de venezolanos y extranjeros que ingresan al país en fronteras, puertos y aeropuertos del país. 

En cada uno de ellos los funcionarios verifican la documentación de entrada, permanencia, tránsito y salida del territorio nacional, explicó el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), en su cuenta en Instagram. 

Estos son los diferentes trámites de viajes que se realizan en la Policía Migratoria y sus requisitos: 

Autorizaciones de viaje para venezolanos de doble nacionalidad

  • Cédula de Identidad vigente y laminada
  • Pasaporte de la otra nacionalidad vigente
  • Solicitud y asistencia a la cita del trámite de pasaporte
  • Boleto aéreo con fecha exacta de salida del país

Autorizaciones de viaje para niños, niñas y adolescentes con doble nacionalidad

  • Cédula de Identidad vigente y laminada del solicitante
  • Pasaporte de la otra nacionalidad vigente
  • Solicitud y asistencia a la cita del trámite de pasaporte
  • Boleto aéreo con fecha exacta de salida del país
  • Autorización de viaje emitida por la autoridad competente 

Es importante destacar que si el menor de edad sale del país con su padre o madre, debe presentar partida de nacimiento, en caso de tener cédula de identidad debe presentarla con el documento de identificación del representante. 

Además, detalló que hay tres tipos de permisos: el del consejo de protección, Saren y Poder Judicial. Los dos primeros se usan para viajes nacionales cuando el menor sale con un tercero o sólo.

Movimientos Migratorios para ciudadanos venezolanos 

  • Copia de cédula de Identidad vigente y laminada
  • Copia del acta de nacimiento
  • Planilla de solicitud 
  • Pago de 15 dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela 

Movimientos Migratorios de ciudadanos venezolanos por un tercero (madre, padre o hijo mayor de 18 años)

  • Copia de la cédula de Identidad vigente y laminada
  • Copia del acta de nacimiento
  • Planilla de solicitud 
  • Pago de 15 dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela 

Cónyuge

  • Copia de la cédula de Identidad vigente y laminada
  • Copia certificada del acta de matrimonio
  • Planilla de solicitud 
  • Pago de 15 dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela 
  • Si se encuentra en el exterior: Autorización debidamente apostillada

Movimientos Migratorios ciudadanos extranjeros con condición en el país

  • Cédula de Identidad vigente y laminada del solicitante
  • Planilla de Solicitud 
  • Pago del 30 dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela 
  • Copia de la página de los Datos Biográficos del Pasaporte
  • Copia de la etiqueta de condición (Visa)

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
belleza
Estados Unidos
tEXAS
Jueves 14 de Agosto - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América