Policía migratoria: estas son las funciones y trámites que puede realizar en aeropuertos y fronteras

La Policía Migratoria tiene la función de controlar el movimiento migratorio de venezolanos y extranjeros que ingresan al país en fronteras, puertos y aeropuertos del país.
En cada uno de ellos los funcionarios verifican la documentación de entrada, permanencia, tránsito y salida del territorio nacional, explicó el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), en su cuenta en Instagram.
Estos son los diferentes trámites de viajes que se realizan en la Policía Migratoria y sus requisitos:
Autorizaciones de viaje para venezolanos de doble nacionalidad
- Cédula de Identidad vigente y laminada
- Pasaporte de la otra nacionalidad vigente
- Solicitud y asistencia a la cita del trámite de pasaporte
- Boleto aéreo con fecha exacta de salida del país
Autorizaciones de viaje para niños, niñas y adolescentes con doble nacionalidad
- Cédula de Identidad vigente y laminada del solicitante
- Pasaporte de la otra nacionalidad vigente
- Solicitud y asistencia a la cita del trámite de pasaporte
- Boleto aéreo con fecha exacta de salida del país
- Autorización de viaje emitida por la autoridad competente
Es importante destacar que si el menor de edad sale del país con su padre o madre, debe presentar partida de nacimiento, en caso de tener cédula de identidad debe presentarla con el documento de identificación del representante.
Además, detalló que hay tres tipos de permisos: el del consejo de protección, Saren y Poder Judicial. Los dos primeros se usan para viajes nacionales cuando el menor sale con un tercero o sólo.
Movimientos Migratorios para ciudadanos venezolanos
- Copia de cédula de Identidad vigente y laminada
- Copia del acta de nacimiento
- Planilla de solicitud
- Pago de 15 dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela
Movimientos Migratorios de ciudadanos venezolanos por un tercero (madre, padre o hijo mayor de 18 años)
- Copia de la cédula de Identidad vigente y laminada
- Copia del acta de nacimiento
- Planilla de solicitud
- Pago de 15 dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela
Cónyuge
- Copia de la cédula de Identidad vigente y laminada
- Copia certificada del acta de matrimonio
- Planilla de solicitud
- Pago de 15 dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela
- Si se encuentra en el exterior: Autorización debidamente apostillada
Movimientos Migratorios ciudadanos extranjeros con condición en el país
- Cédula de Identidad vigente y laminada del solicitante
- Planilla de Solicitud
- Pago del 30 dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela
- Copia de la página de los Datos Biográficos del Pasaporte
- Copia de la etiqueta de condición (Visa)