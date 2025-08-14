Policía migratoria: estas son las funciones y trámites que puede realizar en aeropuertos y fronteras

Suscríbete a nuestros canales

La Policía Migratoria tiene la función de controlar el movimiento migratorio de venezolanos y extranjeros que ingresan al país en fronteras, puertos y aeropuertos del país.

En cada uno de ellos los funcionarios verifican la documentación de entrada, permanencia, tránsito y salida del territorio nacional, explicó el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), en su cuenta en Instagram.

Estos son los diferentes trámites de viajes que se realizan en la Policía Migratoria y sus requisitos:

Autorizaciones de viaje para venezolanos de doble nacionalidad

Cédula de Identidad vigente y laminada

Pasaporte de la otra nacionalidad vigente

Solicitud y asistencia a la cita del trámite de pasaporte

Boleto aéreo con fecha exacta de salida del país

Autorizaciones de viaje para niños, niñas y adolescentes con doble nacionalidad

Cédula de Identidad vigente y laminada del solicitante

Pasaporte de la otra nacionalidad vigente

Solicitud y asistencia a la cita del trámite de pasaporte

Boleto aéreo con fecha exacta de salida del país

Autorización de viaje emitida por la autoridad competente

Es importante destacar que si el menor de edad sale del país con su padre o madre, debe presentar partida de nacimiento, en caso de tener cédula de identidad debe presentarla con el documento de identificación del representante.

Además, detalló que hay tres tipos de permisos: el del consejo de protección, Saren y Poder Judicial. Los dos primeros se usan para viajes nacionales cuando el menor sale con un tercero o sólo. Movimientos Migratorios para ciudadanos venezolanos Copia de cédula de Identidad vigente y laminada

Copia del acta de nacimiento

Planilla de solicitud

Pago de 15 dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela Movimientos Migratorios de ciudadanos venezolanos por un tercero (madre, padre o hijo mayor de 18 años) Copia de la cédula de Identidad vigente y laminada

Copia del acta de nacimiento

Planilla de solicitud

Pago de 15 dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela Cónyuge Copia de la cédula de Identidad vigente y laminada

Copia certificada del acta de matrimonio

Planilla de solicitud

Pago de 15 dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela

Si se encuentra en el exterior: Autorización debidamente apostillada Movimientos Migratorios ciudadanos extranjeros con condición en el país Cédula de Identidad vigente y laminada del solicitante

Planilla de Solicitud

Pago del 30 dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela

Copia de la página de los Datos Biográficos del Pasaporte

Copia de la etiqueta de condición (Visa)