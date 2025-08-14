Operativos de Corpoelec este 16 de agosto: horario y ubicaciones

Suscríbete a nuestros canales

El próximo 16 de agosto, a través de Jornadas Integrales de Atención al Usuario, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) se desplegará en los 14 municipios.

De acuerdo con el reporte oficial de Corpoelec, la atención se llevará a cabo en el estado Carabobo.

Cómo serán los operativos de Corpoelec este 16 de agosto

Los agentes comerciales ofrecerán orientación en materia de actualización de datos, notificación de deuda, recepción de reclamos, verificación de conexiones y pago de facturas a través de punto de venta.

Los puntos de atención estarán habilitados entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde en las siguientes ubicaciones:

Municipio Montalbán

Avenida Miranda, sector Las Mercedes.

Municipio Libertador

Mercado mayorista.

Municipio Carlos Arvelo

CIAU Central Tacarigua. Calle El Progreso, sede Nro. 45, diagonal a la Guardia Nacional Bolivariana, parroquia Tacarigua.

CIAU Güigüe. Edificio Elsimar, calle Arvelo, No. 40, locales A y B, parroquia Güigüe.

Municipio Guacara

CIAU Alianza Mall. Centro Comercial Alianza Mall, sector El Nepe, local A-21, entrada de la Urb. Ciudad Alianza.

CIAU Guacara, ubicado en el local número 44, avenida Bolívar, cruce con calle Briceño Méndez, parroquia Diego Ibarra, municipio Guacara.

Municipio Diego Ibarra

Avenida San Diego de Tovar, Barrio 19 de Abril, parroquia Mariara.

Municipio Puerto Cabello

CIAU Consolidado. Centro Comercial Consolidado, planta Alta y Baja, Local número 1, calle Mariño, parroquia Fraternidad.

CIAU Guaicamacuto. Centro Comercial Guaicamacuto, mezzanina 1, local M1-4, ubicado en la Urbanización Cumboto Norte, avenida Salomón, parroquia Juan José Flores.

Centro Comercial Paseo Mariño. Calle Mariño con calle Juncal, piso 2, local nro. 40, parroquia Fraternidad.

Municipio San Diego

CIAU Fin de Siglo. Centro Comercial San Diego, planta baja, avenida Don Julio Centeno.

Municipio San Joaquín

Avenida Bolívar, cruce con calle Santander, número 40, parroquia San Joaquín.

Municipio Valencia

Centro Comercial Shopping Center, Urbanización Prebo (Stand).

CIAU Valencia I. Centro Comercial Valencia Centro, locales 21 y 22, calle Cantaura con Soublette, parroquia Candelaria.

CIAU Prebo II. Centro Comercial Prebo, urbanización Prebo 1, avenida 107-B, nivel planta, parroquia San José.

CIAU Plaza. Centro Comercial Centro Piazza. Urbanización El Parral, nivel Neptuno, local 11, parroquia San José.

CIAU Torre 4. Edificio Torre 4, planta baja, avenida Cedeño con calle Montes de Oca, parroquia San José.

CIAU Valencia III. Urbanización La Isabelica, sector 6, avenida Espiga de Oro, calle número 5, al lado de Ipostel, parroquia Rafael Urdaneta.

Municipio Miranda

Centro Cívico Miranda. Calle Girardot, entre Carabobo y Sucre, sector El Playón (stand).

Municipio Bejuma

CIAU Bejuma. Edificio Palermo, planta baja, avenida Bolívar con calle Piar.

Municipio Naguanagua

CIAU Vía Veneto. Centro Comercial Vía Veneto, nivel estacionamiento, locales M5 y M6, avenida Mañongo con calle Salvador Feo La Cruz.

CIAU Naguanagua. Centro Comercial El Dorado, entre avenida Bolívar y prolongación del cementerio Guayabal.

Municipio Juan José Mora

CIAU Morón. Calle San José con calle Miranda, diagonal a la Casa de la Cultura, edificio Corpoelec, parroquia Juan José Mora.

Municipio Los Guayos

CIAU Los Guayos. Centro Comercial Profesional Los Guayos, planta baja, local #4, calle Bruzual.

