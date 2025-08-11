Atención

Corpoelec tendrá asesoría para usuarios residenciales y comerciales hasta el 15 de agosto: horarios y ubicaciones

La Corporación Eléctrica Nacional compartió los detalles de las jornadas de esta semana.

Por Jheilyn Cermeño
Lunes, 11 de agosto de 2025 a las 07:00 pm

Hasta el viernes 15 de agosto, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) brindará asesoría personalizada a usuarios residenciales y comerciales.

A través de una NDP, Corpoelec informó que el personal estará desplegado en el estado Monagas.

¿Horarios y ubicaciones de la asesoría personalizada a usuarios residenciales y comerciales de Corpoelec?

En la ciudad de Maturín, el personal especializado estará presente en los urbanismos Bella Vista, Plaza Guaica y Valle de Luna, en horario comprendido entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

Simultáneamente, se ofrecerá atención en zonas residenciales de los municipios Bolívar, Acosta, Piar, Caripe, Libertador, Cedeño y Ezequiel Zamora.

Los usuarios comerciales recibirán atención personalizada desde las 8:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, en las mismas jurisdicciones.

Durante esta jornada, los asistentes podrán actualizar sus datos, consultar saldo y tramitar el pago de la factura por consumo de energía eléctrica, en un espacio diseñado para facilitar la gestión directa y fortalecer el vínculo con las comunidades.

Para más información sobre las Jornadas Integrales de Atención al Usuario, puede consultar la cuenta @corpoelecinfo en Instagram o visitar la página Corpoelec Informa en Facebook.

Recientemente, con el fin de fortalecer las condiciones operativas del sistema de transmisión de energía en los estados Anzoátegui y Monagas, la Corporación Eléctrica Nacional realizó la sustitución de componentes en la línea Tigre I – Furrial I a 230 kV.

Con el reemplazo de cadenas de aisladores en las tres fases de la torre 333, el personal técnico mejora la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico.

También visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
licencia
Estados Unidos
tEXAS
Lunes 11 de Agosto - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América