Joven halla un diamante en bruto en Arkansas: es el tercero más grande durante este 2025

Suscríbete a nuestros canales

A menudo se conocen lindas historias de petición de matrimonio, pero la de Micherre Fox será un tanto singular.

Micherre Fox, de 31 años, viajó de nueva York a Arkansas en busca de un diamante para el anillo de compromiso de su novia, según los Parques Estatales de Arkansas. El joven pasó, en promedio, un mes en el Parque Estatal Cráter de Diamantes, uno de los pocos sitios productores de diamantes donde el público puede buscar libremente las joyas.

Fox llegó al parque el 8 de julio y el último día de su estadía, el 29 de julio, encontró algo según el servicio de parques estatales. Manifestó que había visto algo brillante a sus pies.

El hallazgo del diamante

“Como nunca había visto un diamante de verdad en mis manos, no lo sabía con certeza, pero era el diamante más diamante que había visto”, dijo Fox al servicio de parques.

El personal del Parque Estatal Cráter de Diamantes en Arkansas confirmó que Fox encontró un diamante transparente de 2,30 quilates y forma redondeada.

La gema es el tercer diamante más grande hallado en el parque este año.

El superintendente adjunto del parque, Waymon Cox, expresó que las semanas de arduo trabajo de Fox valió la pena, pues dio sus frutos.

Fox tildó su búsqueda de “desalentadora”, pero su determinación de encontrar su propio diamante, reflejaba, en cierto modo, cómo surgen los problemas en los matrimonios.

"Hay que estar dispuesto y ser capaz de resolver esos problemas con trabajo duro", dijo Fox.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube