¿Adiós al camión de basura tradicional? Así llegan robots y recolectores eléctricos a las calles de Estados Unidos

La recolección de basura está dejando atrás la imagen de camiones ruidosos y contenedores desbordados para dar paso a una era de robots autónomos, sensores inteligentes y vehículos eléctricos.

Empresas como Oshkosh Corporation y Nordsense lideran esta transformación tecnológica que promete un servicio más limpio, silencioso y eficiente, destaca The Post.

En el Consumer Electronics Show de este año, Oshkosh presentó a HARR-E, un robot autónomo que recoge basura a pedido.

Robots y sensores inteligentes cambian la rutina

El dispositivo, alimentado por baterías y equipado con sensores, puede desplazarse solo hasta las viviendas cuando los usuarios lo solicitan a través de una aplicación.

Luego, transporta los residuos a un punto central, donde camiones de mayor tamaño completan la ruta.

Mientras tanto, la compañía danesa-estadounidense Nordsense apuesta por “contenedores inteligentes” equipados con sensores que miden el nivel de llenado, orientación y temperatura cada 15 minutos.

Con esa información, los municipios pueden planificar rutas más eficientes, reduciendo desbordamientos y emisiones contaminantes.

Según datos de la empresa, en comunidades que ya los usan, se ha logrado disminuir hasta un 30% las emisiones de CO₂.

Camiones eléctricos, menos ruido y menos emisiones

Otro de los avances más significativos proviene de McNeilus, filial de Oshkosh, que desarrolló el Volterra ZSL, considerado el primer camión de basura eléctrico totalmente integrado en Norteamérica.

El vehículo, impulsado por baterías de iones de litio, es capaz de completar rutas de un día con una sola carga, sin generar emisiones y con un nivel de ruido mínimo en comparación con los modelos diésel.

Aunque los altos costos iniciales y la necesidad de infraestructura de carga limitan su adopción inmediata, ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Toronto ya trabajan en planes de electrificación de flotas para la próxima década.

La automatización, además, surge como respuesta a la escasez de mano de obra en departamentos de saneamiento.

Los expertos coinciden: después de décadas sin cambios, la recolección de basura está en el inicio de una transformación que busca revolucionar un servicio esencial para las ciudades.

