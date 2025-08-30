¡Continúa la lucha por el TPS! Directora del Venezuelan American Caucus celebra fallo a favor del juez Edward Chen: sepa por qué

Suscríbete a nuestros canales

Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, celebró el reciente fallo de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito sobre la jurisdicción del juez Edward Chen y el caso del TPS para venezolanos en EE.UU.

La Corte respalda la jurisdicción del juez en el caso del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 600,000 inmigrantes venezolanos en Estados Unidos que pretende ser eliminado.

“Les dije que estuvieran positivos, que tuvieran esperanza y fe. Estamos en las manos de los mejores abogados”, expresó Ferro en un video.

Ferro instó a la comunidad a mantener la esperanza y la fe, destacando la confianza en el equipo legal que representa a los demandantes. Este fallo permite que las protecciones migratorias se mantengan vigentes mientras avanza el litigio.

Decisión

El panel de tres jueces del Noveno Circuito decidió confirmar el dictamen anterior del juez Chen, quien determinó que la administración Trump actuó de manera inapropiada y motivada por prejuicios raciales.

Esto al intentar cancelar el TPS. Esta resolución beneficia a unos 350 000 venezolanos, cuyas protecciones vencieron en abril, así como a otros 250 000 cuyos permisos expiran el 10 de septiembre.

Aunque el impacto final de la decisión aún es incierto, les brinda a estos migrantes la posibilidad de continuar trabajando y residiendo legalmente en el país.

¿Qué sigue?

Ahora, el juez Chen tiene la responsabilidad de decidir si emitirá una medida de emergencia para preservar el TPS o si procederá con un fallo definitivo sobre el caso.

Este proceso es vital para cientos de miles de familias venezolanas que dependen de este estatus para su estabilidad en Estados Unidos.

Mientras tanto, líderes comunitarios y beneficiarios del TPS mantienen la expectativa de que la decisión de Chen pueda ofrecer una nueva oportunidad para la comunidad venezolana en el país.

