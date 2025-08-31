Comida gratis en el Sur de California: FIND Food Bank realizará cuatro entregas en estos lugares y horarios

Suscríbete a nuestros canales

Las diferentes localidades de Estados Unidos (EEUU) cuentan con programas, bancos de alimentos u organizaciones que ofrecen asistencia alimentaria a las personas de bajos ingresos, en California operan varios bancos de comida y uno de estos ha anunciado que llevará a cabo jornadas durante la primera semana de septiembre.

En California, distintas organizaciones sin fines de lucro, a veces en colaboración con el estado, organizan entregas de productos frescos y alimentos básicos en puntos estratégicos.

Uno de los que mantendrá convocatorias activas durante el mes de septiembre es el FIND Food Bank, una organización privada sin fines de lucro.

Esto, a través de su Mercado Móvil, el cual llega a ciertas localidades del sur del estado.

Más específicamente en la región del desierto, sirviendo a los condados del este de Riverside y del sur de San Bernardino.

FIND Food Bank destaca por ser el que proporciona entre el 75% y el 100% del suministro total de alimentos al 90% de los principales comedores populares, despensas de alimentos, organizaciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro de la región.

Por medio de su Mercado Móvil, ayuda a alimentar a un promedio de 120.000 personas al mes, esta semana ha anunciado cinco entregas.

Calendario de entregas del 1 al 6 de septiembre

Martes 2 de septiembre

En Copper Mountain 6162 Rotary Way Bell Center Parking Lot Joshua Tree. Con un horario de entrega de 9:00 a 10:00 de la mañana.

Miércoles 3 de septiembre

En Coachella Valley HS 83800 Airport Blvd. Thermal. Con un horario programado de 9:00 a 10:00 de la mañana.

Jueves 4 de septiembre

En Palm Springs Convention Center 277 N Avenida Caballeros Palm Springs. Con un horario de atención de 5:00 de la tarde a 7:00 de la noche.

Sábado 6 de septiembre

En Shadow Hills HS 39225 Jefferson St. Indi. Con horario de entrega de 8:00 a 10:00 de la mañana.

En Aqua Caliente 30800 San Luis Rey Cathedral City. Con horario programado de 9:00 a 10:00 de la mañana

