Solicitud de Asistencia por Desempleo por Desastre en Texas: tienes pocos días antes de que den cierre el beneficio

Suscríbete a nuestros canales

La Asistencia por Desempleo por Desastre (DUA) en Estados Unidos (EEUU) se activa cuando las personas que laboran en el estado se ven afectados por desastres naturales, actualmente este beneficio está activo en ciertas localidades de Texas, sepa cuál es la fecha límite.

Los afectados por las inundaciones y tormentas del pasado 4 de julio tienen poco tiempo para acceder al DUA, como lo ha recordado el gobernador del estado, Greg Abbot.

La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC) acompaña la advertencia y refuerza la necesidad de cumplir con el plazo para acceder al beneficio, como lo reseña el portal de La Nación.

Los trabajadores afectados elegibles tienen hasta el 4 de septiembre para presentar la solicitud de DUA.

Compruebe su elegibilidad

La advertencia se enmarca en la Declaración de Desastre Mayor firmada por el presidente Donald Trump, que habilitó a trabajadores y personas por cuenta propia de diez condados:

Burnet, Kerr, Guadalupe, Kimble, McCulloch.

Menard, San Saba, Tom Green, Travis, Williamson.

Tenga presente que, la regla clave para la elegibilidad de DUA es que la persona haya perdido su empleo o se haya quedado sin poder trabajar como resultado directo del desastre, en la zona o área declarada de desastre.

Esto significa que un trabajador que vivía en un estado y se desplazó para trabajar temporalmente en la zona de desastre, puede ser elegible para la DUA si el evento le impide trabajar.

Bien sea que trabajaran o iban a comenzar a trabajar en la zona del desastre y perdieron su fuente principal de ingresos por la destrucción de sus lugares de trabajo, que resultaron lesionados durante el desastre, que se convirtieron en sostén principal de un hogar tras la muerte del jefe de familia, entre otros.

Además, tenga en cuenta que, la residencia del trabajador no es el factor determinante, sino la ubicación de su empleo al momento del desastre.

“Los texanos que perdieron sus empleos o vieron interrumpido su trabajo debido a las catastróficas inundaciones del 4 de julio deben saber que los recursos de recuperación aún están disponibles para ellos”, dijo Abbott.

El Gobernador también opinó que la DUA “brinda un salvavidas a las familias mientras continúan recuperándose y reconstruyendo”.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube