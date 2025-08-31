¿Cuántos zurdos hay en Estados Unidos? Descubre qué puesto ocupa EE.UU. en el ránking mundial de los países con personas que más usan la mano izquierda

Suscríbete a nuestros canales

Aproximadamente el 13.2% de los estadounidenses son zurdos, lo que representa una de las proporciones más altas a nivel mundial, similar a la de países como Países Bajos y Canadá.

Este porcentaje no se concentra en una sola región, sino que se distribuye a lo largo de las costas este y oeste, así como en los estados del interior.

Los zurdos han sido discriminados

Históricamente, en algunas culturas, el uso de la mano izquierda ha sido estigmatizado o incluso castigado, lo que ha llevado a una menor prevalencia de zurdos en ciertas partes del mundo, como en algunas regiones de Asia y África.

Sin embargo, en Estados Unidos y otros países occidentales, esta discriminación cultural ha disminuido, lo que ha permitido que la proporción de zurdos se mantenga alta y relativamente estable.

La prevalencia de personas zurdas ha variado a lo largo del tiempo y las generaciones.

Algunos estudios sugieren que la proporción de zurdos es mayor entre los jóvenes que entre las personas mayores, lo cual podría reflejar el impacto de cambios culturales y educativos en el pasado.

Los zurdos estadounidenses no tienen un hogar geográfico en particular, pero sí constituyen una parte significativa de la población en todo el territorio nacional.

¿Cuáles son los países del mundo con más zurdos?

La lista a continuación, realizada por Lefty Fretz, muestra los países con la mayor proporción de zurdos. Los Países Bajos y Estados Unidos lideran la lista con una tasa de zurdera superior al 13%.