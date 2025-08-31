Las leyes azules en Estados Unidos: un domingo marcado por restricciones históricas

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos, las llamadas leyes azules siguen marcando el pulso de los domingos en algunos estados, a pesar de que su origen se remonta a siglos atrás.

Estas regulaciones, que en sus inicios tuvieron un carácter religioso ligado a la observancia del Sabbath, hoy se justifican bajo argumentos seculares: garantizar un día de descanso, proteger a los trabajadores y fomentar la vida en familia.

Históricamente, estas leyes eran estrictas. Durante la época colonial, prohibían desde labores no religiosas hasta actividades recreativas, con el objetivo de preservar el día como un espacio exclusivo para la fe.

Flexibilidades

Con el paso del tiempo, la aplicación se ha flexibilizado, pero todavía existen lugares en los que marcan la rutina dominical de los ciudadanos.

Las restricciones más comunes están vinculadas a la venta de productos específicos. En varias jurisdicciones todavía se prohíbe comerciar alcohol, automóviles e, incluso, la apertura de tiendas minoristas.

Los residentes de algunos condados en Nueva Jersey, por ejemplo, saben que los centros comerciales permanecen cerrados los domingos por la vigencia de estas medidas.

¿Tradición arcaica?

La Corte Suprema de Estados Unidos ha avalado la existencia de las leyes azules siempre que tengan un fin secular, como la protección de los trabajadores o la estabilidad social.

Bajo ese argumento, algunos gobiernos estatales y locales mantienen las restricciones, aunque cada estado e incluso cada condado define sus propias reglas.

En la práctica, estas normativas significan que mientras en la mayoría del país los supermercados, bares y tiendas funcionan con normalidad durante los domingos, en ciertos puntos los ciudadanos deben adaptarse a limitaciones de horarios y servicios.

Para muchos, representan una tradición que otorga orden y descanso; para otros, una norma obsoleta que limita la libertad de consumo y trabajo.

