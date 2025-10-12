Los Ángeles lanza operativo oftalmológico gratis en varias locaciones: incluye exámenes y lentes

Suscríbete a nuestros canales

En Los Ángeles, la organización QueensCare Health Alliance brinda consultas oftalmológicas gratuitas a las comunidades del sur de California, priorizando el cuidado de la vista infantil.

La iniciativa utiliza su programa de visión móvil, conocido como el "Ivan the Eye Van," para llevar servicios de optometría directamente a las escuelas, según informó Telemundo Los Ángeles.

Según Julie Villalpando, encargada de los programas móviles, resulta importante que padres y adultos lleven a sus hijos a una cita anual, ya que los niños a menudo no comunican sus problemas de visión de manera efectiva.

La organización, que comenzó en 1999, colabora estrechamente con el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), garantizando que miles de estudiantes reciban atención sin costo.

El "Ivan the Eye Van" utiliza tecnología avanzada, incluyendo cámaras para la retina, asegurando un diagnóstico preciso y completo para todos los pacientes. Este programa móvil no solo se dirige a los estudiantes; también extiende sus servicios a la población adulta en diversas comunidades.

Villalpando enfatiza que, al asistir a la clínica móvil, los adultos reciben un examen completo con el doctor, eligen sus lentes y los tienen listos en aproximadamente tres semanas.

Lo más relevante es que tanto el servicio oftalmológico como los lentes son completamente gratuitos para los beneficiarios.

QueensCare Health Alliance opera bajo una política de inclusión, ya que los solicitantes no necesitan presentar documentos de residencia o estatus migratorio para recibir atención.

Además de la visión, la organización expande sus servicios esenciales al ofrecer cuidado dental y atención de salud mental, demostrando un enfoque integral en la salud comunitaria.

Los interesados pueden acceder a estos programas sin costo llamando al 213-915-5237 para programar una cita, o pueden visitar el sitio web QueensCare.org para obtener más información sobre las ubicaciones y la disponibilidad.

