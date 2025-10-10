Contaminación sorprende a bañistas en las playas de Los Ángeles: estas zonas están cerradas

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles emitió una nueva advertencia para los bañistas debido a altos niveles de bacterias detectados en varios puntos del litoral.

Las autoridades pidieron a los residentes y visitantes abstenerse de nadar, surfear o realizar actividades recreativas en el agua hasta nuevo aviso, mientras continúan las pruebas de calidad en las zonas afectadas.

Zonas bajo advertencia por contaminación

Las áreas comprometidas incluyen Manhattan Beach, en los alrededores del muelle; Redondo Beach, en el desagüe pluvial de la Avenida I; y la Playa estatal El Matador, donde toda la zona de baño permanece bajo restricción.

También se emitieron alertas en Venice Beach, cerca del desagüe pluvial de barlovento, y en Royal Palms Beach, específicamente 100 metros alrededor de la estación de salvavidas.

En Malibú, las advertencias abarcan varios puntos: Leo Carrillo, Walnut Creek en Paradise Cove, Sweetwater Canyon en Carbon Canyon Beach, el Muelle de Malibú, Latigo Shore Drive y Topanga Canyon Beach, todos con restricciones de 100 yardas alrededor de los accesos principales.

En Marina Del Rey, la Playa Madres también se mantiene cerrada para el baño, al igual que el área del Muelle de Santa Mónica.

Salud pública refuerza controles y atención

Según el Departamento de Salud Pública, los niveles bacterianos superaron los estándares permitidos en las últimas pruebas, lo que representa un riesgo para la salud de los bañistas.

Las autoridades recomiendan consultar las condiciones actualizadas en la línea directa 1-800-525-5662 o visitar el sitio publichealth.lacounty.gov/beach para ver el mapa de playas afectadas.

Los funcionarios recordaron que las advertencias permanecerán activas hasta que las muestras de agua confirmen que los niveles bacterianos regresan a parámetros seguros.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube